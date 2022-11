Megyénk drótszőrű német vizslái is részt vettek azon az őszi nemzetközi – Carl Tabel német szakemberről elnevezett – tenyészszemlén és tenyészvizsgán, amit Vásárosnaményban rendeztek meg a közelmúltban több napon keresztül. A drótszőrű német vizsla az egyik legismertebb német vadászkutya szerte a nagyvilágban. Magyarországon főleg a rövidszőrű változata elterjedtebb, azonban sok vadász a drótszőrűhöz ragaszkodik, s ez nem véletlen, ugyanis sokoldalú kutya. Jelzi a vadat, vagyis vadásznyelven szólva a „ kutya állja a vadat”, majd a lövés után megkeresi és terítékre hozza az elejtett vadat, akár még a vízből is, majd azt a szájában tartja, amíg a gazdája el nem veszi tőle. Sokoldalúságát jelzi az is, hogy ellátja egy véreb feladatát is, felkutatja a sebzett nagyvadat. Egyébként a német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki: a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szálkásszőrű német vizsla.

A vásárosnaményi őszi szemlén sikeres vizsgát tett Gyújtó Attila kutyája is.

Vajon mióta és miért kedveli a drótszőrű német vizslát? – kérdeztük a Kömörőn élő vadásztól.

– Tizenkilenc éves lenne most az a kutya, ami miatt megkedveltem ezt a fajtát. Úgy hívták, hogy Sarkad-éri Vadász Deni, hívó nevén Lajos. Fórizs Miklós tisztabereki vadász kutyája volt, s én gondozhattam. Tulajdonképpen az a kutya szerettette meg velem a vadászatot. Olyan adottságokkal rendelkezett, s olyan temperamentuma volt, hogy azonnal felkeltette a figyelmemet, s belopta magát a szívembe. A vadászatokon rendre talált vadat, a kitartása példaértékű volt, a vadászaton kívül pedig nagyon jó családi kutyának bizonyult, nagyon ragaszkodott a gazdájához. Azóta, hogy megismertem az első kutyámat, csak drótszőrű német vizsláim voltak. A mostani kutyám a németországi kapcsolataim révén került hozzám, persze vannak jó magyar tenyésztők is. Most négy drótszőrű német vizslát tartok otthon. Foglalkozom a tenyésztésükkel is, a Hun Del Rey elnevezésű kennel az enyém. Ritkán hozok le almot, inkább a trenírozásukkal foglalkozom. Ha volt alom, a kiskutyák a barátokhoz, közeli országokba, illetve vadászokhoz kerültek. Nagy örömömre Vásárosnaményban is viszontláttam egyet. A tenyészvizsgán kiemelkedő pontszámot ért el, könnyen vezethető kutya, s mindez a számomra is jó érzés, büszkeséggel tölt el. Örülök, amikor odajön egy vadász, s megköszöni, hogy az övé lehet az az okos, jól nevelt kutya – mondta Gyújtó Attila, akit arra kértünk, meséljen valami érdekes történetet a kutyákkal kapcsolatban.

– Mindegyik kutyával van olyan kellemes emlékem, ami megerősít abban. hogy a nehézségek ellenére tovább folytassam a drótszőrű német vizslákkal a foglalkozást. Kiemelni igazából az első kutyámat tudnám, valamint a nálam megfordult húsz kutyából még kettőt-hármat is említhenénk. Mindegyikhez kötődnek szép élmények, nem tudnék kiemelni olyan eseménysort, ami rendkívüli lett volna, vagy magasan kiemelkedett volna többi közül – magyarázta a szakember, s megosztotta velünk az ebek nevelésére vonatkozó szemléletét:

– Minden vadászatra magammal viszem a kutyát, azonban nem csak vadászatokon van velem. Azt vallom, hogy a kölyök kutyát minél több szituációba kell belekényszerítenünk. S itt nem csak vadászatokra gondolok. Fontos, hogy megismerkedjen a mezővel, a vízzel, az erdővel, reccsenjen a lába alatt a gally, érezzen szagokat, halljon zajokat, a vadásznapi rendezvényeken simogassák a kutyát gyermekek, felnőttek. Ha rengeteg élmény éri, ha különböző szituációkban van része, akkor sokkal szocializáltabb kutyát kapunk. S amikor felnő, mindenki csodálkozni fog, hogy ez a kutya mennyire türelmes és jól nevelt társként viselkedik még az olyan rendezvényeken is, ahol nagyon sokan vannak. MML