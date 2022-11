Amikor 2014-ben az Electrolux tízéves jubileumát ünnepelte a nyíregyházi gyáregység, – együttműködve a városi önkormányzattal és az Ipari Park Kft.-vel – a vállalat a Garibaldi és Korányi Frigyes utca kereszteződésénél, a jósavárosi piac melletti zöld területen kialakította az Electrolux sétányt. A térburkolás és az útszegély helyreállítása mellett számos fát, cserjét, évelő növényt ültettek el, füvesítettek, és utcabútorokat is kihelyeztek.

A kórháznál is ültetnek fákat

A cég nemrégiben csatlakozott a polgármesteri fásítási programhoz: péntek délelőtt az Electrolux Magyarország és a 10 millió Fa Alapítvány helyi szervezete földlabdás, szabadgyökerű, kis levelű hársfákat ültetett el a sétányon, és az elkövetkező hetekben a Jósa András Oktatókórház környékén ugyanezt tervezik.

– Büszkék vagyunk arra, hogy az Electrolux globális fenntarthatósági vállalását helyi szinten is támogathatjuk. Háztartásigép-gyártó vállalatként szeretnénk a vásárlóinkat is egy fenntarthatóbb életre ösztönözni, emellett mi is a lehető legtöbbet tesszük annak érdekében, hogy működésünk során csökkentsük környezeti lábnyomunkat, a keletkezett hulladékot, kevesebb energiát használjunk, és azokat is megújuló forrásból. Örülünk, hogy az együttműködés részeként hozzájárulhatunk a város zöldítéséhez – mondta Szentpéteri Ferenc, nyíregyházi gyáregység gyárigazgatója.

Dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat nagyon jó kapcsolatot ápol a céggel, mely jó néhányszor bizonyította már, hogy nemcsak a minőségi termelés, hanem a környezetvédelem, a város és az itt élők iránt is elkötelezett.

– Vannak közös értékeink, céljaink, ilyen többek között a környezetünk védelme és az egészséges életmód népszerűsítése. Amellett, hogy a most elültetett fák megszépítik a jósavárosi piac környékét, javítják a levegő minőségét is.