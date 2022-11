Egyebek mellett ez olvasható abban a kapszulában amelyet vasárnap helyeztek el az új templom alapköve alá ünnepélyes keretek között. Az említett alapítólevél szövege, a Szakolyi Szemle legújabb száma, valamint a most hivatalos fémfizető eszközök mellett egy másik írást is rábíztak az időre. Ebben rögzítették, hogy az új templom a település régi görögkatolikus temploma helyére épül, annak a helyére, amelyet még 1949-ben emeltek, ráadásul nem kis áldozatok árán. Torony is majd csak 1996-ban került az épület mellé, és az áldozatos vállalást mi sem igazolhatta volna jobban, mint a szentély későbbi sorsa: a szegényes anyagfelhasználás miatt, és persze a laza talajszerkezet következtében ez a torony megdőlt, a templom pedig életveszélyessé vált.

Bár a hívek nagyon szerették, csodálatos képeiben családok, a község apraja nagyja gyönyörködhetett, nem volt mit tenni, le kellett bontani. Szerencsére a helyiek segítségére sietett a magyar állam, az elnyert támogatásból, az egyházmegye anyagi áldozata árán, valamint a hívek adományaiból épülhet most meg Isten új háza.

– Mindennek megvan az ideje az ég alatt: a rombolásnak, a kövek szétszórásának, és összerakásoknak, az építésnek. Emberi reményeink szerint eben a templomban a római katolikus közösségünk is épülni és gyarapodni fog. A templomépítésnek számunkra két fontos üzenete van: a egyik, hogy a Jóisten még bízik bennünk, a másik üzenet pedig, hogy mi szakolyiak elég erősek vagyunk az egyházi és világi közösségeinket életben tartani – nyitotta meg a ceremóniát a település polgármestere, Bacskai Erzsébet.

– Nehéz szívvel vettünk búcsút az előző templomtól, aki elment mellette, egy kicsit bizonyosan minden alkalommal fájt a szíve – mindezt már a térség országgyűlési képviselője mondta el beszédében. Dr. Simon Miklós leszögezte: Palánki Ferenc megyéspüspök ezzel a döntéssel irányt mutatott a közösségnek. – Kívánom, hogy ez a templom minél hamarabb megépüljön, töltsék meg a hívek, teljen meg szeretettel és bizakodással. Remélhetjük – látva az erős alapokat –, hogy felépülve évtizedekig, évszázadokig szolgálhatja majd a szakolyi katolikus közösséget – fogalmazott dr. Simon Miklós.

Palánki Ferenc az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy ez a döntés nem is igazán a sajátja, hanem mint minden döntés, Istené. Egyedül nem is vállalta volna mindennek a terhét, de szerencsére többen is biztatták: mellette állnak.

– Én magam is nagyon sajnáltam azt a régi épületet, a képeket, amelyek gyönyörűek voltak. Holnap lesz hét éve, hogy átvettem az egyházmegye vezetését. Volt már templomfelújítás számos, született kápolna, de ez az első vadonatúj templom, amit az én szolgálatom alatt építünk – tette hozzá, majd isten igéjével, énekekkel és imádságokkal, Jézus szavainak felidézésével, szentelvízzel hintette meg, és áldotta meg a lebetonozott alapot, az ég felé meredező acéloszlopokat.

– Jézus arra tanít bennünket, hogy Istenben bízzunk, még csak ne is az épületeinkben. Minden emberi építmény el fog tűnni a világ végén, ez a templom is, figyelmeztet. Mi mégis olyan templomot szeretnénk építeni, ami örökké megmarad, ez az ember életének temploma, az Isten lakóhelye az emberi szívben. Azért van szükségünk olyan épületekre, ilyen templomokra, ahol ezt az építkezést folytathatjuk. A templom a belső történések, a lelki történéseknek a helye. Ezért van szükség kőből épült templomra, hogy a szívünk templomát kiépítsük, kiműveljük. A templom jelzi, hogy itt van az Isten – emlékeztetett Palánki Ferenc.

