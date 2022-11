Az idén már 846 ezer beteg gyógyulását segítette az a 282 ezer véradó, akik példaképként szolgálhatnak mindannyiunknak – írta honlapján az Országos Vérellátó Szolgálat annak apropóján, hogy november 27-én a magyar véradókat ünnepeljük. Azokat, akik önzetlenül életeket mentenek és reményt adnak beteg embertársaiknak. Nem mindennapi hősök ők, akik nélkül nem lenne gyógyítás.

A véradókra, a véradást szervezőkre és a vérellátó szolgálat munkatársainak odaadó munkájára van szükség ahhoz, hogy hazánkban legyen elég vér és vértartalék, ez pedig azt jelenti: a hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradással biztosítható, így a folyamatos, biztonságos ellátáshoz naponta 1600-1800 embernek kell önzetlenül a karját nyújtania, ők azért segítenek, hogy más élhessen. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható, ezért rendkívül fontos a véradók tenni akarása.

Véradók: a mindennapok hősei

Az új véradók toborzása az Országos Vérellátó Szolgálatnál is kiemelt feladat. A donáció fontosságáról több felületen is szólnak, jelen vannak a közösségi médiában (Facebook, YouTube, Instagram), és a sajtó együttműködésére is számítanak.

– Rendszeresen szervezünk hagyományos toborzókampányokat helyi és országos szinten egyaránt, de a legfontosabb a véradók személyes példamutatása; nem ritka, hogy egy családon belül több generáció is véradó, sokan barátokat, munkatársakat is hoznak magukkal véradásra – írták korábban.

Mindig van újítás, amivel a véradókat szeretnék segíteni, így lehetőség van arra is, hogy valaki megadott időpontra érkezzen vért adni. Az ovsz.hu/idopontfoglalas oldalon ki lehet választani a lakóhelyhez legideálisabb helyszínt és be lehet jelentkezni. Mint írják, a regisztráció nem feltétele a véradásnak, ám csökkenti a várakozási időt.

Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-kon­centrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet!

A fiatalok jelenthetik a garanciát

– Azok a rendszeres véradók, akik a '70-es, '80-as években váltak véradóvá, egyrészt lassan elérik a véradás felső korhatárát, valamint egyre többen szednek rendszeresen olyan gyógyszereket, vagy szenvednek olyan betegségben, ami miatt már nem lehetnek donorok. A mi feladatunk, hogy a kilépők és az új belépők között megteremtsük az egyensúlyt, hiszen megyénkben hetente mintegy 500-550 véradóra van szükség ahhoz, hogy a vérellátás egyenletes legyen – mondta lapunknak Gurály Edina.

A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója hozzátette: munkatársai naponta 3-4 véradó helyszínen teljesítenek szolgálatot az Országos Vérellátó Szolgálat szakembereivel.

– Nehezen szólíthatóak meg az új véradók, s azt látjuk, hogy a fiatalok ódzkodnak a véradástól, pedig az ő belépésük lehet a garancia arra, hogy a méltán elismert magyar véradók a jövőben is fennakadások nélkül segíthessék beteg embertársaikat. Sok fiatal először az oktatási intézményben találkozik a térítésmentes véradással, azzal, amikor a vérével önzetlenül segít. Ezért fontos, hogy minél több középiskolába, felsőoktatási intézménybe jelen legyünk és helyben szervezzünk véradást, meggyőzve őket arról is, hogy legalább egyszer tapasztalják meg, éljék át, milyen érzés így segíteni másoknak. Jót tenni, adni valamit, ami életet ment, vagy elolvasni azt az SMS-t, amiben arról értesítik, hogy a vérét most szállítják el egy beteg emberhez – említett felemelő pillanatokat a rendszeres véradó igazgató, hangsúlyozva: ezek elhatározást megerősítő pozitív élmények.

Közös az életmentő cél

– Jó lenne megóvni mindenkit attól, hogy akkor ébredjenek rá a véradás fontosságára, amikor valamelyik szerettük, barátjuk kerül abba a helyzetbe, hogy csak a mástól kapott vér mentheti meg az életét – sóhajtott Gurály Edina, s nem véletlenül tette, hiszen azt is látják, sok új első véradó pontosan a személyes érintettség miatt nyújt segítő kart és vesz részt irányított véradáson. Nem biztos, hogy ők elköteleződnek a véradás ügye mellett, még akkor sem, ha látták, milyen sokat ért, életet mentett, gyógyított az adományuk.

– Nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy az irányított véradáson először résztvevőből rendszeres véradó legyen, de mindent megteszünk azért, hogy folyamatosan megfelelő létszámú donor és kellő mennyiségű vér álljon a megyében is rendelkezésre – nyomatékosította a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója.

– Nehezebben jutunk el a kistelepülésekre, ezért összevont véradásokat szervezünk, s a polgármesterek is segítenek abban, hogy az 5-6 véradójukat elhozzák egy közeli véradó eseményre. És a véradás ügyét tekintve nagyon fontos, hogy van Területi Vérellátó Központunk, ahol naponta várják a donorokat, hiszen a közös célunk: legyen véradó és legyen életmentő vér – fogalmazott Gurály Edina.

– Aki véradó, az egy olyan nagy családhoz tartozik, ahol nincsenek társadalmi különbségek, ezek az emberek arra tették fel az életüket, hogy másokon segítsenek, életet mentsenek.

Akik plazmát adnak, rendszeresen vért is adnak

– Hamarabb lettem véradó, mint ahogy a plazmások csapatához csatlakoztam – mondta Deák Edina, aki ősszel már túl volt a 200. vérplazma adásán és sokszoros véradóként is azt mondja, a legfontosabb, hogy másokon segíthet.

– Családi körben láttam és tapasztaltam, mekkora szükség van a vérre vagy a véralapú készítményekre, s a vérplazmából készült gyógyszerek sem helyettesíthetőek mással. Nekem öröm, hogy adhatom a vérem, vagy annak egy összetevőjét ahhoz, hogy általam ismeretlen emberek, felnőttek, gyerekek meggyógyuljanak, kezelni lehessen őket és megmentsék az életüket.

– Sokszor éri az a vád a plazmásokat, hogy csak a pénzért nyújtják a karjukat, ám arról kevesebbet hallani, hogy nekünk évente egyszer kötelező vért adnunk, és meg is tesszük, van, aki többször is. Aki pedig elmulasztja, azt kizárják a plazmaadásból, és volt már erre példa – mondta a nyíregyházi édesanya, akinek jó a vércsoportja, így sokaknak adhat vért, és örömmel teszi.

– A fiam fogalmazta meg: legalább biztosan tudjuk, hogy egészséges vagy. Hiszen csak az adhat vért, illetve plazmát, aki nem beteg, s nem szed olyan gyógyszereket, amelyek kizárják a donációból – magyarázza Edina, megjegyezve: nem tudhatjuk, nem hozza-e úgy az élet, hogy nekünk lesz szükségünk vérre, vagy abból készült készítményre.

– Én abban bízom, mindig lesznek, akik önzetlenül másokon segítenek, mert van jóindulat az emberekben.