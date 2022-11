A szomszédos háborút nézve fogytán a türelem és most már az üzemanyag is. Mindeddig elképedve fogadtuk az újabb és újabb támadások hírét, ahogy megrongálják a kőolajvezetéket a szomszédunkban, de mindinkább szembesülünk a következményekkel is. Egyre drágább az üzemanyag, az utóbbi időben pedig egyre gyakrabban fordul elő, hogy több vidéki töltőállomásra kikerül az „Elfogyott” tábla. Ha maradt még annyi a tankban, keresnünk kell egy másik, fogadókész benzinkutat.

– Kisvárdán (itt már ürült le a kút), Nyírturán, Balkányban, Nyíregyházán a Lujza utcán 10 literes korlátozás van, egyedül a Tiszavasvári úti nagy kutunkon adunk 50 litert, hogy az autópályán közlekedők haladni tudjanak. Húszévi Mol-partnerség után kénytelen vagyok én is 10 litert kiadni egyszerre, aminek az a vége, hogy a vevő megy tovább a Shellhez, vagy ha ott sem kap, akkor a Molhoz, de ők sem erre vannak berendezkedve – magyarázta lapunknak Szegfű Tibor, az Oplus Kft. ügyvezető tulajdonosa. A nyírpazonyi Gál Oktán Kft. tulajdonosa, Gál Ákos reméli, hogy átmeneti lesz a mostani helyzet, csak az a kérdés, meddig fog tartani.

Másokat is érint

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) régóta hangoztatja: előbb-utóbb felül kell vizsgálni a maximált benzin- és gázolajárak rendszerét. Gondot jelent, hogy a Mol nem ad benzint azoknak az családi vállalkozásoknak, amelyek a benzinárstop bevezetése után szerződtek a magyar céggel, így a Független Benzinkutak Szövetsége szerint 400-500 kút eshet ki az üzemanyag-szolgáltatók rendszeréből.

– Leginkább azok a partnerek járnak rosszul, akik korábban a nagy importőröktől – OMV, Castrol, Unipetrol, Mabanaft – oldották meg a beszerzésüket, és miután ezeknek eszükben sem volt 480 forintos áron értékesíteni, maradt a Mol – foglalta össze a történteket lapunknak Szegfű Tibor, az Oplus Kft. ügyvezető tulajdonosa. – Az újonnan szerződők leadták az igényüket, a Mol viszont képtelen volt ennek eleget tenni, s a múlt héttől befagyasztotta a szolgáltatást. Ám a korlátozás nemcsak az ilyen kúttulajdonosokat, hanem bennünket is érint. Valamikor akkora mennyiséget kérhettem a társaságtól, amennyit akartam, a benzinárstop után viszont már csak az éves igényem 10 százalékát kaptam havonta, illetve előfordult, hogy megtoldották a mennyiséget 3 százalékkal, mert annyi visszamaradt. Most további 2 százalékkal csökkentettek, ez több százezer litert jelent. Jellemző, hogy 17 óra után jött az értesítés a csökkentésről, és amíg eddig minden hónap elsejétől újrakezdődött a számlálás, most a levélben az áll: visszavonásig. Muszáj volt korlátozni a kiadható mennyiséget.

– Azt számolgatjuk, mire és meddig elég ez a havi 8 százalék. Egy nyírbogdányi ismerősöm már november 15-én kiadta a havi mennyiséget, és be is zárt, a hónap végén nyit ki újra. A legrosszabb a helyzet Nyíradony-Aradványpusztán, Biriben, Szakolyban egy új kút be is zárt, vagyis a vidék lesz óriási bajban. Szerintem rossz döntés volt, amikor a kamionoknak megengedték, hogy ők is 480 forintért vásároljanak, szinte leszívták az országot. Kezdetben azt kérték, hogy csak három hónapig legyünk türelemmel, aztán újabb három hónap, majd még három. Senki nem számol a 15-20 forintos veszteségünkkel literenként, pláne hogy már a harmadik negyedévi kompenzációt sem kaptuk meg időben, negyedik negyedévi pedig vélhetően nem is lesz – tette hozzá Szegfű Tibor.

Egy kártya mindent megold

Bizonyos kutak 480 forintos áron egy, jobb esetben két litert adnak. Ezt azért teszik, mert csak hatósági áras üzemanyaggal együtt értékesíthetnek piaci áron. Mint utóbb kiderült, a négy nyíregyházi Shell-kút közül a Mező utcainál a gyorsabb kiszolgálás érdekében november 2-ától csak az üzemanyagkártyásokat fogadják, lakossági kiszolgálás nincs. Így nem kell sorban állni, gyorsan és mindig hozzájutnak a kívánt mennyiséghez a szerződött vállalati partnereik. Gál Ákos, a nyírpazonyi Gál Oktán Kft. tulajdonosa sem mondhatott mást, mint Szegfű Tibor, azzal a különbséggel, hogy Nyírpazonyban még 20 litert tankolhatunk autónként, a traktorokba 60 liter kerülhet. – Én is korlátozok, de kapok üzemanyagot, és a Mol azt ígérte, hogy minden héten felülvizsgálja az aktuális döntést. Egyébként tény: minden kutas piaci áron szeretne értékesíteni, mivel azon van hasznunk. MJ, MML

Literenként húsz forint veszteség

– Azok járnak a legjobban, akik nem árulnak semmit, hiszen nem csinálnak veszteséget – mondta lapunknak egy Mol-benzinkutat üzemeltető vidéki vállalkozó, hozzátéve: ő nincs ilyen helyzetben. – A környéken fontos szerepet tölt be a benzinkutam. Az ellátásra nem lehet panasz, 30-50 kilométerről is eljönnek hozzám tankolni az autósok. Csakhogy ahhoz nem kell nagy matematikai tudás, hogy megértsük, mivel jár, ha 480 forintért vesszük és ugyanennyiért adjuk el a benzint. Minden eladott liter után van húsz forint veszteségem, mert számolni kell többek között a munkabérrel, a banki átutalási jutalékkal, a kártya utáni járulékkal, az áramdíjjal – mondta el érdeklődésünkre a neve elhallgatását kérő benzinkutas. – A forgalmunk nagy részét továbbra is az ár­stopos üzemanyagok értékesítése jelenti, a piaci áras eladás nem annyira számottevő. Ha pedig van is, a Mol visszakér a különbözetből. Ráadásul a huncutságok továbbra is mindennaposak: a mezőgazdasági gépet megtöltik árstopos gázolajjal, otthon pedig átfejtik a kamionba vagy a tartályba, s jönnek megint vissza tankolni...



Borítókép: A Shell több töltőállomásán nem szolgálnak ki lakosságot, csak vállalati partnereket | Illusztráció: Sipeki Péter