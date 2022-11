A kapcsolati erőszak gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, hiszen sokan vannak, akik az érdekeiknek, lelki- és mentális állapotunknak megfelelően nem csak hatni akarnak a velük élőkre, de befolyásolni, irányítani is szeretnék őket. Alacsony érzelmi intelligencia és konfliktuskezelési képességek hiányában mindez könnyen erőszakosságba, bántalmazásba torkollhat. A szakemberek statisztikai adatai szerint a férfiak is lehetnek bántalmazottak – 8 százalékuk segítséget is kér, ám mivel a többség szégyelli a dolgot, ez az arány korántsem fedi a valóságot –, ám az erőszak az esetek számottevő többségében a nők ellen irányul. Ezért is esett több szó róluk azon a konferencián, amelyet a megyei rendőr-kapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.

A bántalmazás nem magánügy

Vajon hányan mennek el mellettünk az utcán olyanok, akikről nem sejtenénk, hogy bántalmazás áldozatai? Több százezer olyan nő él köztünk szerte az országban, aki segítségre szorulna, de akinek szörnyűséges helyzetéről senki sem tud. Ráadásul a számok egyre szaporodnak. Ezért is kell beszélnünk e problémáról, méghozzá őszintén, megpróbálva magunkat az áldozatok helyébe képzelni. Erre hívta fel a figyelmet Farkas József r. dandártábornok, megyei főkapitány azon a konferencián, amelyet a megyei rendőrkapitányságon szerveztek az ellátó, segítő intézmények, társszervek képviselőinek, és mindenkinek, aki jelzést adhat, ha kapcsolati erőszakról hall vagy tapasztal. Csak ebben a megyében 129 távol tartó végzést adtak ki a hatóságok az idén, de még ez is csak a jéghegy csúcsa. Ezért is fontos cél a jelzőrendszer jobb működtetése, és a társadalom szinte minden rétegének bevonása a feltáró munkába.

Indítékok, sajátosságok

Fedorné Iszály Csilla, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete által – gyermek segítőotthonként és krízisközpontként is – működtetett Nyitott Ház családgondozója a bántalmazás lélektanáról és a menekítési protokollról beszélt. – Az erőszak nem magánügy – figyelmeztetett, rávilágítva, miért marad sokáig titokban egy fokozatosan súlyosbodó eset. – A bántalmazott sokszor nem érzékeli a cselekmény súlyát, vagy abban bízik, kezelni tudja a helyzetet. Gyakran a bosszútól tartanak, ezért képesek tagadásba menekülni, az idős vagy beteg emberek pedig képtelenek segítséget kérni – magyarázta, majd felsorolta a családon belüli erőszak formáit, amelyek a szóbeli, lelki bántalmazástól a testi bántalmazásig, erőszakig is terjedhetnek. Manapság igen gyakori a bántalmazás gazdasági formája, amikor dolgozni sem engedi a bántalmazó a partnerét, esetleg a jövedelmétől is megfosztja.

– Az indíték is számos lehet: alapvető a bántalmazó alacsony önértékelése, amit csak tovább súlyosbíthat az alkohol, a drog, a téveszmés szemlélet vagy valamilyen szexuális aberráció. A családon belüli erőszak egyik sajátossága, hogy a kapcsolat romantikusan indul, talán túl jól is, a férfi a tenyerén hordozza a nőt, majd megjelennek a kisajátítás, az elszigetelés első jelei, mígnem már egyre nehezebb a helyzetből a szabadulás – hallhattuk. Érdekes az is, hogy az ilyen kapcsolatoknál általában hamar jön a gyerek, ami újabb eszköze és oka lesz annak, hogy a felek akár tizennyolc éven át gyötörhessék egymást. Amikor a helyzet eldurvul, akkor kerülnek képbe a krízisközpontok, krízisambulanciák és munkatársaik, és innentől életbe lép a menekítés minden körülményre – fizikai távolságokra, a bántalmazott mentális és anyagi helyzetére, önérvényesítő és önvédelmi képességére – reagálni képes protokollja. Ám a legfontosabb alapszabály: elhelyezésről csak akkor lehet szó, ha bántalmazott ezt maga kéri, és elfogadja a feltételeket.

Áldozatsegítő vonalak

Kiépült a segélyszervezetek – krízisambulanciák, anyaotthonok, félutas házak, legrosszabb esetben pedig hajléktalanszállók – intézményrendszere, ahol akár 6 hónapos elhelyezést is kaphatnak a kiszolgáltatottak. Sándorné Pólik Róza szakmai vezető be is mutatott egy ilyen regionális krízisambulanciát, a szolnokit. Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatvédelmi Központ vezetője elmondta: 2005-től megszületett a bűncselekmények áldozatainak segítéséről, és az átmeneti kárenyhítésről szóló törvény, s az állam mást is tett a bántalmazottakért. Nem csak az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat vált elérhetővé (és hívható a +36-80-20-5520-as telefonszámon), de 2011 februárjától egy másik áldozatsegítő vonal is hívható 80-as számmal, ahol minden típusú bűncselekménnyel kapcsolatok hívást meghallgatnak, itt is áldozatsegítő szakember fogadja a hívásokat.

Megdöbbentő témákról is hallhattak a jelenlévők. Például a védekezéstől eltiltott – mert a férj szerint az egyenlő a megcsalással – anyukáról, aki 5 gyereket volt kénytelen szülni, a hatodik halva született, és volt 9 abortusza, ami az életét veszélyeztette.

Dr. Gunyecz Zoltán, a Nyíregyházi Törvényszék Büntetőkollégiumának vezetője további eseteket említett: a 70 éve nyugdíjas óvónőről, aki alkoholos állapotban azért zaklatta a szomszédját, mert nem bírta hallgatni annak eleven és hangos gyermekét. A szomszédasszonyán erőszaktevőről, vagy a sok féltékenységi esetről, amelyek egyikében a volt feleségét egy éjszakán át vallató bántalmazó nem csak megszurkálta a nőt, de még a lábát is szétverte egy kalapáccsal.

MJ

