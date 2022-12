Napjainkban a hamvasztásos temetkezési forma az egyik legelterjedtebb tiszteletadási szokás. Az elmúlt évekhez képest nagyot ugrott az ilyen típusú temetések száma, a nyíregyházi Északi temetõben idén elérte a 70 százalékot. Már csak emiatt is szükségessé vált egy 144 férőhelyes, új urnafal kialakítása a sírkertben - írja a nyiregyhaza.hu.

Az Északi temető 32 hektáros, a 116 parcellában évi 1200–1300 temetés történik. Az elmúlt években is rengeteg infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül a sírkert, de - a megváltozott temetkezési szokások miatt - újabbakra is szükség van. Ilyen az új, 144 férőhelyes urnafal is, amelyet a bemosópark mellett alakítottak ki és januárban meg is nyitnak.

– 2021-ben ugyan a pandémia miatt nehézkessé váltak a beruházások, 2022-ben pedig az áremelkedések miatt végesek a forrásaink, de a nehézségek ellenére is megvalósítottunk fejlesztéseket az Északi temetőben. Ilyen az új urnafal kialakítása is, aminek köszönhetően egy újabb színvonalas temetkezési hellyel bővül az Északi temetõ – tájékoztatta a portált Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje, hozzátéve, hogy a központi ravatalozóban lévő urnasírhelyek már 99 százalékban megteltek.

– Ezt a fejlesztést saját forrásból valósítottuk meg, költsége eddig meghaladta a 12 millió forintot. Az építmény egy újfajta technológiával készült: műanyag vázra került a gránit szerkezet.

Mindemellett folyik az új parcella kialakítása és bővítették a bemosóparkot is hét új gránit táblával, 8 millió forintos önkormányzati forrásból.