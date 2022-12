Októberben foglalta el hivatalát Franciaország új magyarországi nagykövete, Claire Legras, aki alig két hete adta át megbízólevelét Novák Katalin köztársasági elnöknek. Első vidéki útja megyénkbe vezetett: Záhonyban és Nyíregyházán járt. A megyeszékhelyen előbb dr. Kovács Ferenc polgármesterrel találkozott, majd ellátogatott az Apáczai Csere János általános iskolába, amely az ország első és eddig egyetlen olyan oktatási intézménye, ahol első osztálytól indulnak francia-magyar két tanítási nyelvű osztályok.

A városházán találkoztunk a diplomatával, aki lapunknak úgy fogalmazott: nemcsak a fővárost, hanem hazánk minden tájegységét szeretné megismerni, a keleti országrészre pedig különösen kíváncsi.

Önkéntesekkel is találkozott

– A kétnapos látogatásomat Záhonyban kezdtem. Helmeczi László polgármesterrel többek között arról beszélgettünk, hogyan tudnak megbirkózni a háború következményeivel – örömmel hallottam, hogy minden segítséget meg tudnak adni az Ukrajnából menekülőknek, s hogy jól szervezett, gördülékeny a fogadásuk, s ellátásuk. Találkoztam önkéntesekkel és terepen dolgozókkal is, mert úgy vélem, nagyon fontos beszélni arról, hogyan lehet hosszú távon hatékonyan segíteni a háború elől menekülőknek, ehhez pedig szükség van az ő tapasztalataikra is – mondta a nagykövet, aki a megyeszékhelyen a gazdasági kapcsolatok erősítésének lehetőségeiről és a nyelvoktatás további fejlesztéseiről is tárgyalt.

– Franciaország fontos szereplője a nyíregyházi gazdasági életnek: itt működik a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Michelin Hungária Kft. gyára, amely 1200 embernek ad munkát, a Veoliának erőműve, a Bonduelle-nek pedig üzeme van a városban. Dr. Kovács Ferenccel az együttműködés további lehetőségeit vázoltuk fel, és beszélt a város fejlesztési terveiről is.

– Nagyon fontos terület az oktatás, hiszen több középiskolában is tanulhatnak franciául a diákok, az Apáczai Csere János Általános Iskola pedig az első olyan intézmény volt az országban, ahol magyar-francia kéttannyelvű oktatás indult el. Abban, hogy még többen beszéljék ezt a nyelvet, a Nyíregyházi Egyetemnek is fontos a szerepe – bízom benne, hogy az együttműködés akár olyan szintre emelhető, hogy a jövőben duális diplomát adhat ki az intézmény. Jelenleg Magyarországon 100 ezren beszélnek franciául, az ország a Frankofónia Nemzetközi Szervezet megfigyelő tagországa, a nyelv ismerete pedig hosszú távon erősítheti a két ország közötti kapcsolatokat, s mindemellett a munkaerő-piacra is jó hatással lehet.

– Számunkra különösen fontosak a franciát tanító iskolák, mert azon dolgozunk, hogy világszerte emelkedjen a nyelvünket beszélők száma. Úgy gondolom, hogy a nyelvtudás plusz dimenziókat nyit meg az emberek előtt, én például éppen ezért kezdtem el magyarul tanulni – a nagykövet angolul, olaszul és újgörögül is beszél.

Bizonytalanság uralkodik

Claire Legras gazdasági és stratégiai kihívásokkal teli időszakban lépett hivatalba – arról is kérdeztük, ez hogyan befolyásolja a munkáját.

– A háború visszatért az európai kontinensre, bizonytalanság uralkodik a világban, s a mindennapjainkban. Személy szerint nagyon megérintett az Ukrajnában dúló háború, azt gondolom, ezek az események nemcsak a jelenünket határozzák meg, de az elkövetkező generációk életét is nagy mértékben befolyásolják majd. Ez a helyzet arra kell, hogy ösztönözze nemzeteinket, hogy szorosabb együttműködésre törekedjenek, minden eddiginél fontosabb az Európai Unió egysége, s a tagállamok közötti bizalom. Az én küldetésem az, hogy erősítsem a hazám és Magyarország közötti kapcsolatokat: ehhez az alapok megvannak, s ebben Franciaország elkötelezett – mondta a nagykövet, akiről megtudtuk: nagy focirajongó.

Nézi a válogatott meccseit

– Mivel Olaszországban is éltem, a francia mellett az itáliai együtteseket is szeretem. Az olasz válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, így természetesen a világbajnokságon hazám nemzeti csapatának szurkolok, és bízom abba, hogy sokáig menetelnek a tornán. Mivel Görögországban is hosszú éveket töltöttem, az ő válogatottjukat is figyelemmel követem, megnéztem például nemrégiben a magyar-görög barátságos meccset – mint ismert, ezen a találkozón búcsúzott el a válogatottól a nyírlugosi származású Dzsudzsák Balázs.

SZA