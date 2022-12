Az egész világot gyorsan bejárta a hír, amikor a magyar labdarúgó válogatott elképesztő teljesítményt nyújtva fantasztikus győzelmet aratott az angol csapat fölött a Nemzetek Ligájában. Ráadásul a szigetországban, Wolverhampton stadionjában. Négy gólt vágtunk, és erre eggyel sem tudtak válaszolni a gigasztárokkal felálló angolok. S emlékezzünk arra is: szigetország válogatottja 1928-ban (!) kapott utoljára ki négy góllal házigazdaként.

Ez már sporttörténelem, ami pedig friss hír: a magyar csapat oszlopos tagjaként a fantasztikus negyedik (mindegyik az volt!) gólt szerző Gazdag Dánielnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Pro Comitatu kitüntető díjat adományozott. A jelenleg az Egyesült Államok Philadelphia Union csapatában is sikert sikerre halmozó sportoló Petneházán vette át a díjat.

Büszkék vagyunk rá

– „Olyan játékos vagyok, aki örömet szerzett az embereknek, és ez nekem elég” – mondta egyszer a nagy csillag Diego Maradona. A magyar labdarúgó válogatott az idén sokszor szerzett örömet nekünk – osztotta meg gondolatait az ünnepi pillanatok résztvevőjeként dr. Tilki Attila.

Gazdag Dániel a családjával együtt vette át a megtisztelő megyei díjat | Fotók: Dr. Tilki Attila

Hihetetlenül jó és büszke érzés volt a tévé képernyőjén keresztül nézni a Nemzetek Ligája csoportmérkőzését – idézte fel az országgyűlési képviselő –, ahol a magyarok negyedik gólját a megyebeli, Petneházához kötődő Gazdag Dániel szerezte. Most pedig a nagymamája, Gazdag Józsefné, Petneháza polgármestere és Dani kedves családja jelenlétében Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke adta át a kitüntetést a rendkívül szimpatikus és intelligens sportolónak.

– Mi, a focit szerető megyebeliek egy emberként vagyunk büszke rá. Én pedig Nemes Sanyi volt gimis osztálytársamra különösen, aki a Nyírsuliban Gazdag Dániel edzője volt, és aki már akkor biztos volt abban, hogy Gazdag Dánielből válogatott focista lesz! – dr. Tilki Attila.

Gulyás és nemes bosszú

S mit tehetnénk ehhez még? Legfeljebb az angol sajtóból néhány idézetet a mérkőzést követően: „Magyarország nagyon elverte Angliát” (BBC); „Magyarország megalázta a szerencsétlen angol válogatottat” (SkySports); „Magyarország megalázta Angliát” (The Guardian); „Gulyást csináltak Angliából” (Mail Online).

Nemes bosszú volt, mert azt se feledjük: a mérkőzés elején az angol közönség a magyar himnusz alatt üvöltötte, hogy „You racist bastards, we know what you are”, nagyjából ezt: „Rasszista fattyúk, tudjuk, hogy azok vagytok."

Akinek tudomása van az angol és a nemzetközi sajtó elítélő írásairól vagy az UEFA büntetéséről, kérjük, jelezze szerkesztőségünknél!