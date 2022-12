A CEWES minden évben megrendezi az esküvői fotópályázatát, melynek már szinte állandó résztvevője Janics Attila. A fotográfus az idén is szép eredménnyel zárt, hiszen több mint 1600 beküldött fénykép közül két munkája is középdöntőbe jutott, egy pedig meg sem állt a döntőig. A beküldött képekről és azok történetéről beszélgettünk az alkotóval, hiszen minden egyes megragadott pillanat mögött komoly munka és olykor színes történetek rejlenek.

A megrendelő a legjobb zsűri

– Több mint négy éve neveztem először, ám 2020-ban, a pandémia árnyékában sikerült egy képpel a kategória harmadik helyét elhódítani. Tudni kell, hogy rendkívül magas szakmai színvonalú zsűri értékeli a képeket, és Közép-Európa legjobb fotósai versengenek a győzelemért. Egy-egy esküvőn többféle kép készül: valamelyik nekünk, fotósoknak tetszik, mások a menyasszonynak. Ez utóbbi a legjobb visszajelzés, a megrendelő a legfontosabb zsűri, s ha már kicsit többet adunk nekik, mint amit szerettek volna, akkor nyert ügyünk van.



– Egy esküvőn elkapott pillanat után már érzem, hogy igen, ez egy versenykép, de a szakmát az emberi kapcsolatok teszik igazán értékessé. Nem csak darabra fotózunk, és letudjuk a feladatot, hanem valami pluszt is beleviszünk. A feleségem is fotós, ő nagyon sokat hozzátesz a munkámhoz, nélküle az egész nem működne. Sok kolléga egyedül dolgozik, de én szerencsés vagyok, hogy a feleségem mellettem van, s az ügyfelek is kedvelik, hogy részt vesz a fotózásokon. A női szem másképp látja a mozzanatokat, hogy egy ruhát picit igazítani kell. Ez a szépérzék nekünk, férfiaknak soha nem lesz meg – mesélte Janics Attila.

A legjobbak között

– A verseny kategóriái gyakorlatilag egy egész esküvőt lefednek, nekünk az idén két kategóriában sikerült továbbjutni. A humor és a fashion kategóriában jutottunk a középdöntőbe, az előbbivel egészen a döntőig meneteltünk. Kicsit csalódott voltam, mert a középdöntős fotó mögött szoros kapcsolat is rejlik. A fővárosban készült, ráadásul a menyasszonyt régóta ismerem, annak idején a tablóképét is én készítettem. Imádok a fővárosban fotózni, hiszen Budapest egy nagy műterem. Hajnalban fotóztunk a Halászbástyán, a felkelő nap fényénél – minden adott volt a tökéletességhez. A fotózás másik különlegessége az volt, hogy a Szabadság-híd és az Erzsébet-híd között láthatóvá vált az Ínség-szikla az alacsony vízállás miatt, és nem is volt kérdés, hogy odaállítom a párt egy fotó erejéig. Ez a versenybe nem került be, de a kép fantasztikus lett – mesélte a budapesti fotózás történetét Janics Attila.

A másik fotó viszont a döntőig, a legjobb 48 képig menetelt, ami Janics Attila szerint már óriási eredmény.



– Mindenki szeret nyerni, de a dobogónak csak három foka van, s bár az idén nem sikerült felkerülni rá, ehhez a szűk körhöz tartozni elképesztő érzés.

A döntős képen egy kisfiú áll a tortás asztalnál, és nézi a tűzijátékot. Csak ez a kis fény világította meg az arcát – ez egy nagyszerű pillanat volt, már a kép elkészülte után tudtam, hogy más, mint a többi. Az eredmény azért is értékes számomra, mert pont a születésnapomon tették közzé.

– Minden képet szívvel-lélekkel csinálunk, de van néhány, mely a szívünknek kedvesebb, és minden párral kialakítunk valamilyen személyes kapcsolatot. A szakmai elismeréseken túl a legnagyobb eredmény az, hogy a munkám révén barátokra is szert teszek – hangsúlyozta a fotográfus.

MI