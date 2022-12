A projekt 2019-ben indult el uniós forrásból az Ungvári Járási Kórházzal közösen, a kisvárdaiak azt vállalták, hogy a kor igényeinek megfelelően kialakítják az egyik legfontosabb ellátási területet intézményükben, a partner az intenzív betegellátás fejlesztésére fókuszált a határ túlsó oldalán.

A pénteki átadóünnepség eltért a szokványostól, minden felszólaló a saját személyes oldaláról mutatta be a projektet és az abban betöltött szerepét, a jelenlévők pedig szívből gratuláltak az intézmény fejlődéséhez.

A sort dr.Seszták Miklós országgyűlési képviselő kezdte, aki elismeréssel szólt a Szent Damján Kórház menedzsmentjéről, hiszen mint mondta, nemcsak megálmodják elképzeléseiket, hanem sikerrel véghez is viszik azokat. A sport nyelvén szólva „ kapuba találnak”, s a „gólok” mögött hatalmas munka áll.



Ezután leperegtek a kivetítőn a projekt főbb mérföldköveinek képei, a főigazgató arról is beszélt, milyen tényezők alapozták meg a beruházás szükségességét.

– Nagyon fontos szerepet töltünk be itt a határ mellett, egyrészt ellátjuk a térségben élőket, másrészt amióta az orosz-ukrán háború kitört, minden olyan menekült, aki valamilyen kórházi ellátást igényel, elsődlegesen a sürgősségi osztályon fogadjuk. Ez a projektátadó azért is különleges, mert háborús viszonyok közepette működtünk együtt a határon túli kórházzal. A fő célok között szerepelt a tudásátadás, a két intézményben azonos ellátási protokollt dolgoztunk ki. Ha nálunk kap egy külföldi állampolgár sürgősségi ellátást, odaát hasonló színvonalon kaphassa meg a számára szükséges további kezeléseket. A pályázatban szereplő célokon túl természetesen a mi számunkra is a mindennapokban kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés haszna, hiszen egy leterhelt részlegről van szó, ahol napi szinten 50-80 beteget, főként belgyógyászati, neurológiai eseteket látnak el orvosaink, és nem mindegy, milyen kubatúrában dolgoznak, nem mindegy, hogy a beteg milyen körülmények közé érkezik – jegyezte meg a főigazgató. Előadásában úgy fogalmazott, egy kórházban a sürgősségi ellátás olyan, mint a lakmuszpapír, ha ott minden rendben megy, az a többi osztályon is meglátszik. Elhangzott, az egymillió eurós forrás 50-50 százalékban oszlott meg a partnerek között. A következő lépcsőben az orvosi eszköztárat bővítik majd a több mint 300 négyzetméteres részlegen.

Dr. Sayej Walid osztályvezető főorvos prezentációjában arról szólt: 22 ápolóval, 12 orvosírnokkal működik a részleg, ahol 2 orvos főállásban dolgozik, valamint a társszakmákból is besegítenek nekik. A doktor segítségével bepillantást nyerhettünk az osztály életébe, s bizony a sokkoló fotókon jól láthattuk azt a heroikus küzdelmet, amit az emberéletek megmentéséért folytatnak az osztályon nap mint nap. A gyors döntések, gyors beavatkozások elengedhetetlenül fontosak ezen a területen, emiatt kimerítő és embert próbáló a munkájuk, vezető orvosként igyekszik csapatát összetartani, munkaidőn túli programokkal, egy kis humorral feltölteni őket.

A főorvos megemlékezett dr. Pikó Károlyról, aki a hazai sürgősségi betegellátás meghatározó alakja volt, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság örökös alapító elnöke. A nyíregyházi Jósa András Oktatókórház egykori főigazgatója és orvosigazgatója, az ország első sürgősségi osztályának alapítója a kisvárdai kórházban 2015 és 2017 között tevékenykedett, tiszteletére emlékfalat avattak a pénteki ünnepségen. Volt kollégája, Salzmann Orsika Éva emlékezett vissza a 2018-ban elhunyt főigazgatóra. – „Gyorsan, sokat, pontosan” – hangzott el a sürgősségi ellátás esszenciája, egyben az egykori szakorvos filozófiája. Aki ismerte dr. Pikó Károlyt, a főorvost, a sportorvost, a sportembert, jól tudja, a munkája volt az élete. Képes volt napi 10-12 órát dolgozni nagy teherbírással, szakmai alázattal. Nyelveket beszélt, mindig sok ember vette körül, bejárta a világot, s bármerre megfordult, mindenhol első kézből szerzett tapasztalatot a sürgősségi ellátásról. A magánéletben közvetlen emberként ismerték, mindenkihez volt egy jó szava, és időt szánt arra is, hogy tudását a környezetében lévő orvosoknak továbbadja. Mint elhangzott, akkor fordult nagyot vele a világ, amikor a Jósa András Kórházban főigazgató lett, s már nem volt ideje a sürgősségi munkába úgy belevetnie magát, mint azelőtt. A szakma ma is nagyra tartja őt, ezért tartotta fontosnak a kisvárdai kórház, hogy emlékét megőrizzék.

Az új részleg megszentelését dr. Papp Tibor helynök atya végezte az ünnepség végén.

– Az Isten kegyelme legyen itt...”– mondta és a fenntartó egyház nevében megköszönte az orvosok munkáját.

