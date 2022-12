Dr. Móré Marianna debreceni egyetemi kar dékánja nem csupán a tanári pálya magas presztízsére mutatott rá – mint fogalmazott, e fölött már csak az orvos van –, de az egyetemi karrier magas társadalmi elismertségét is külön kiemelte, ahogy korábban a hallgatói előtt is tette. – Csakhogy ennek a presztízsnek az elérése egy hosszú folyamat egyik állomása. Ahhoz, hogy el tudjuk érni, szükségesek azok a tanulási folyamatok, amelyeket ma a doktori iskola, és a konferenciákon szerzett tapasztalatok jelentenek. Különösképpen a PhD konferenciák szerepe kiemelt. Ugyanis aki ott szerepel, összehasonlíthatja magát másokkal, hol tart most a pályán, milyen előadói és tudományos képességekkel bír, és miben kell fejlődnie – hangsúlyozta a dékán.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere – dr. Kovács Ferenc polgármester nevében is köszöntve a megjelenteket és felidézve azt a büszkeségérzetet, amit doktoranduszként maga is átélt – a kiművelt emberfők felelősségére helyezte a hangsúlyt köszöntőjében. Hasonló érzelmi húrokat pengetett dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, azzal köszöntve az ott jelenlévőket, hogy „törekedjenek mindig a minőségre”. – Tovább is kell menni ezen az úton – figyelmeztetett, három történelmi – a Magyar Tudományos Akadémia alapításának, a dualizmus nagy tudósainak, és az I. világháború utáni magyar Nobel-díjasok, nagy gondolkodók sikereinek – korszakával illusztrálva a tudományosság fontosságát, a magyar tehetség világhírét. – A tudományos életpálya egy életre szól, és nem is lehet soha abbahagyni, csak előre lehet menni – tette még hozzá.

Harmadikként dr. Csernoch László, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tudományos rektorhelyettese két gondolatot emelt ki: az együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Mint rámutatott: – A jövő egészségügyi szakemberei és társadalomtudósai csakis együttműködésben dolgozhatnak a jövőért, illetve olyan tudományos állításoknak, megfogalmazásoknak kell legyen jelentősége a társadalom szemében is, amiket egy megfelelő társadalmi presztízsű csoport megfogalmaz. Nem szabad teret engedni a sarlatánok, a megfelelő, megalapozott, a tudomány által is elismert ismeretanyaggal nem rendelkezők befolyásolásának.

Dr. Odrobina László, a hittudományi főiskola rektora mindehhez már csak annyit tett hozzá: ahogy az ember testből lélekből és szellemből áll, úgy legyen ez a konferencia példája a három nyíregyházi felsőoktatási intézmény közötti együttműködésnek is. Zárásképpen örömét fejezte ki, hogy el tudták hozni erre a konferenciára a fiatal kollégáikat, és két teológiai tudományos szekciót is sikerült nyitniuk.

