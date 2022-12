A karácsonyt megelőző időszakban új arcát is megismerhetjük a régiónak. Tokaj adventkor más, mint az év többi szakaszában, természet elcsendesedik, de a város továbbra is élénk marad, ugyanis az adventi vásár itt például idén sem marad el. Sőt, a karácsonyváró időszakban több közösségi rendezvénnyel is megmozgatják a helyieket és a környékbelieket. Ilyen lesz a II. Adventi Fényes Futás december 17-én, akik szeretnék megtenni a belvárosi távokat, az idén is 2, 4 és 6 kilométeres szakaszokra nevezhetnek. – Az idén több mint félezer indulóra számítunk, akik több mint 10 fényélmény állomással találkozhatnak a különböző távokon. Igen, ez egy nem szokványos esemény. Lesz olyan, ahol kamionnal, valamint ahol autóval világítjuk majd meg a futókat, de konkrétan darus attrakcióval találkozhatnak majd a résztvevők” – mondta el a Károly Róbert PR&Marketingnek az Adventi Fényes Futás Tokaj egyik főszervezője, Pokrovenszki Gergely.

A rendezvény reklámplakátjain több nyíregyházi személyiséget is felismerhetünk, igazi sportembereket, akik hobbi futók, de komolyan veszik a rendszeres mozgást. Ugyanis a hangulatos rendezvény amellett, hogy remek szórakozás, az egészséges életmód fontosságára is ráirányítja a figyelmet. Márpedig Tokaj az aktív turizmus élénk helyszíne télen-nyáron.,

Fotók: KRPR.hu