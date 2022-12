„Bárcsak megkapnám ezt, azt, vagy amazt… Bárcsak eltalálnám a színt, a méretet, az óhajtott márkát…” Ebben a rendkívüli adventi időben változtak a kívánságlistáink. „Bárcsak enyhe telünk lenne! Bárcsak csökkennének a rezsiárak, és alábbhagyna az energiaválság! Bárcsak feltámadna a békességóhajtás és véget érne a háború!”

Egyszerűsödtek a kívánságaink, de vajon ­eljutunk-e az alapvető adventi kívánságig, amit így fogalmazott meg egykor Ézsaiás próféta: „Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek!” (Ézs 63,19) Bárcsak közénk érkeznél, mert szükségünk van Rád, mert úgy megbonyolítottuk az életünket, hogy egyedül nem találunk kiutat belőle. Adventünk bárcsak az Isten-közelbe kerülés állapotát hozná el!

Saját kívánságlistám élén az áll, hogy inkább a Megváltó Krisztus ­érkezésébe rendüljünk bele, és ne a válsághírek rázzanak meg! Inkább a hegyek inogjanak meg, csak ne törjön össze az életünk!

Ezt a prófétai kiáltást az Isten népének lelki-szellemi, fizikai-gazdasági, etikai-hitbeli elgyengülése, általános erőtlensége szülte. Kívánságlistájuk az alapvetőre koncentrált.

Advent annak megértése, hogy embertől nem vezet út Istenhez, de Isten utat talál az emberhez. Az ember a növekedésbűvölet rabszolgája lett, mintha a növekedés vezetne el a földi mennyországhoz. Tévhit, hogy a fejlődés mentheti meg a világot. A fejlődés hajszolására rámegy az életünk. Ehelyett a belső, lelki-szellemi növekedésre lenne nagy szükségünk, hogy emberebb emberek legyünk.

Mi már tudjuk: ez a prófétai „bárcsak” – elvégeztetett, mert meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból, és Krisztusban az Ige testté lett. Megérkezett az életünk alapvető segítője, gyógyítója, üdvözítője. A megszületett Betlehemi Gyermek elvégezte az életünk alapvetését: életalapot ad ma is egy új kezdethez. Ne féljünk az alapvetőig egyszerűsíteni kívánságlistánkat, és akkor most is áldott adventünk és boldog ünnepünk lesz!

Fekete Károly püspök