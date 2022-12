– Advent közeledtével arra gondoltunk, hogy folytatjuk a hagyományt és tartós élelmiszert gyűjtünk. Nem csak mi, hanem mások is, a szervezést vállaltuk magunkra, és az adományokat ilyenkor a térségünkben lakóknak és a kárpátaljai rászorulóknak ajánljuk fel – említette Máténé Vincze Andrea, a Szatmár Kincse Egyesület projektmenedzsere. – Nem értük be a gyűjtéssel, közös programra vártuk Mátészalka iskoláinak diákjait, a cégek képviselőit, a fiatalokat és az időseket, a baráti társaságokat, valamint minden jólelkű adakozót, aki azonosulni tudott a célunkkal. Az #adventitúra2022-re egyetlen tartós élelmiszerrel kellett nevezni, és a strand előtti területen találkoztunk. A résztvevőket egy adventre hangolódó játékos túrával, fotófallal, meleg teával, sütivel és lelki ajándékkal ajándékoztuk meg a jóléti tó körül. Az összetartás jeléül minden résztvevő egy emlékkarszalagot kapott, ezzel is megköszöntük a jóságukat.

A célért összefogott két mátészalkai és két térségi civil szervezet (a SZALKAFITT Egyesület, a Mátészalkai Vadásztársaság Egyesület, a Szatmár Kincse és a Liget Egyesület), hogy területükön és tevékenységi körük révén minél szélesebb körben tudják megszólítani a támogatókat.

– Tapasztalataink szerint a legnagyobb segítséget ebben az időszakban a tartós élelmiszer nyújtja, hiszen sok esetben a karácsonyi vacsora elkészítése is komoly nehézségeket okoz a hozzávalók hiánya miatt. Érkezett liszt, cukor, rizs, étolaj, tészta, konzerv, tea, kávé, levespor, mártás, kakaópor, pudingpor, fűszer, ételízesítő, tartós tej, margarin, vaj, szaloncukor és édesség. Az idei rendezvényünk is nagyon jól sikerült. Az egyesületek tagjain kívűl sok önkéntes segítségünk volt. Összesen 2800 kg tartós élelmiszer, befőtt, csokoládé, stb. gyűlt össze. Elsősorban a mátészalkai térség családjaihoz juttatunk el, de Kárpátaljára is jut belőle – jegyezte meg végezetül Máténé Vincze Andrea.

LTL