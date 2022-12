Kedden este Jeney Ágnes, az Ágilánc megálmodója mutatta be a résztvevőknek, hogyan is kell elkészíteni az egyedileg megtervezett karkötőket és nyakláncokat. A „szupertitkos” know-how részleges megismeréséhez és elsajátításához az előadó lánya, Polli is besegített a résztvevőknek.

Fotó: Kamara