Természetesen emlékezetes mind a 250 újszülött, aki 2022-be látta meg a napvilágot Nyíregyházán, hiszen olyan különleges fajok fennmaradásához járultak hozzá, mint a sörényes hangyász, a törpevíziló, az ezüstpofájú szarvcsőrű madár , a sarki farkasok vagy a pumák.

A parkban hatalmas építkezések zajlanak, idén átadásra került 4 új vizesblokk, ami a látogatók komfortérzetének növelését szolgálták, elkészült a varacskos disznó kifutó és jelentősen bővült a nagymacska bemutató.

Sok új állat is érkezett, többek között gepárd, kínai leopárd, kea és zebracápa.

Az idei közel 550.000 látogató nem várt meglepetés a park számára, hiszen a pandémiás évek után szinte visszaállt a szokásos érdeklődés a Nyíregyházi Állatpark iránt. Külön öröm, hogy közel 200.000 külföldi vendég is felkereste a Nyíregyháza-Sóstói látványosságot. Elsősorban szlovák és román vendégek jöttek nagy számban, de Nyugat-Európából is voltak érdeklődök.

A park 2022-ben az ukrán gyermekeket és a menekülteket ingyen fogadta, több ezer nehéz sorsú ember számára szerezve így örömet.

Folytatódott a fogyatékkal élők megsegítését célzó akció , rendeztek nyugdíjas napot és a köztisztviselők számára is szerveztek egy délutánt.

Az európai állatkerti szakma elismeréseként a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgatóhelyettesét választották az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnökévé, a park 4 vezető munkatársa pedig több nemzetközi szervezet irányító testületében is meghatározó szerepet vállal.

Év elején adták át immár harmadszor a nyíregyháziak számára a az Európa Legjobb Állatkertje címet az 500.000 látogatószám alatti kategóriában és nagyon remélik a park dolgozói hogy tartósan túlszárnyalják ezt a látogatottságot és hamarosan megmérettethetik magukat az 1 millió látogatót fogadó állatkertek között.

Ennek talán jó alapot biztosít az a közel 14 milliárdos beruházás, melynek végeztével Nyíregyháza-Sóstón egy egyedülálló interaktív- a Föld jeges világát megidéző- állatbemutató jön létre.

A Nyíregyházi Állatpark számára mindig fontos volt az állatvédelem, az oktatás, a szemléletformálás ügye, idén is több mint 3000 gyermek vett részt valamilyen oktatási programban. Számos hazai állaltfaj gondozása történt a mentőközpontban és a szomszédos háború miatt két menekült állat is végleges otthonra talált a Nyíregyházi Állatparkban. Mázli a kis nőstény oroszlán és Katja a nőstény selyemmajom, aki azóta már családot is alapított.

