Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne számolnánk be felelőtlen állattartókról: láncon tartott kutyákról, éheztetett, elhanyagolt háziállatokról. A legifjabb generáció a kulcsa annak, hogy ez egyre ritkábban forduljon elő: fontos a gyerekek tudását szélesíteni, empatikus képességeiket növelni, és felelős állatvédelemre ösztönözni őket, e szemlélet terjesztése korosztálytól függetlenül nemzeti érdek. Az előbbi célokat szolgálja az Állatvédelmi Témahét, ami nagyon sok óvodást és iskolást mozgatott meg megyénkben is.

A különleges témahéthez több megyei és nyíregyházi intézmény is csatlakozott, és különféle programokon keresztül hívták fel a gyerekek figyelmét a felelős állattartás és az állatvédelem fontosságára.

Több kezdeményezés

– A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolájaként nagyon fontos számunkra a segítő szemlélet, és az állatok is nagyon fontos szerepet játszanak a gyermekek és a felnőttek életében – árulta el lapunknak Baloghné Mester Éva, a nyíregyházi Bem József Általános Iskola intézményvezetője.

Hozzátette: nagy vágyuk, hogy ökoiskolává váljon az intézmény.

– A témahét fontos célja a gyermekek szemléletformálása, amihez a pedagógusok is sok segítséget kapnak, óratervek és segédanyagok formájában. Két nagyon fontos programba is bekapcsolódtunk: a Te sétáltasd! és a Te adományozz! kezdeményezésekbe. Az előbbi egy olyan szabadidős tevékenység, melynek keretében gazdátlan állatokat sétáltattunk az Állatbarát Alapítványnál. A másik kampányban pedig arra biztattuk a gyerekeket, szülőket és a kollégákat, hogy hozzanak olyan adományokat, amik az állatok ellátását segítik, legyen az táp, konzerv vagy akár egy póráz – ismertette a témahét programjait az intézményvezető.

Alkotó foglalkozások

Baloghné Mester Éva kiemelte: a témahéthez kapcsolódva madáretető-versenyt is hirdettek.

– Az elkészült etetőket a Nyírerdőnek adományozzuk, hogy a kis madarak téli élelme is biztosított legyen. A gyerekek nagyon élvezték a programokat, a madáretető-készítés különösen népszerű volt, ráadásul a szülők és az állatbarát kollégák támogatására is számíthattunk.

– A nyolcadikosoknak a rendőrség munkatársa tartott előadást az állatvédelemről, a technikaórákon pedig madarakat etettünk, és az etetőket is elkészítettük a gyerekekkel – ezt már Tömöri László, a Móra Ferenc Általános Iskola ökocsoportjának vezetője mondta lapunknak.

Hangsúlyozta: idei újdonságként a mentett lovaknak is gyűjtöttek élelmet.

– Az iskolában sok répaszelet megmarad, ezért úgy döntöttünk, ezeket hetente elszállítjuk a lovaknak. A kutyákon és macskákon túl szerettük volna szélesíteni a kört, és úgy látom, a gyerekek nagyon nyitottak a kezdeményezésre. Mindig örülnek a gyakorlati foglalkozásoknak, és különösen nagy sikert aratott a lovak támogatásának az ötlete. A közelmúltban Bécsben is jártak a diákjaink, ahol az adventi forgatag csodás fényei mellett a természettudományi múzeumban ismerkedtek bolygónk színes állatvilágával – ismertette a programokat a munkacsoport vezetője.

Interaktív előadások

– Rengeteg témahéthez csatlakoztunk már, de ez egy különleges kezdeményezés, ráadásul kiváló a kapcsolatunk a Nyíregyházi Állatparkkal, így nem is volt kérdés, hogy mi is szervezünk programokat a diákjainknak – tájékoztatott Torda István Tamásné Nagy Ildikó, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója. Mint mondta, a jó kapcsolat találkozott a témahéttel, Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osztályvezető-szóvivője rendkívül nyitott volt, és két nap is előadást tartott a gyerekeknek. Egy kutyust is magával hozott, aminek eléggé hánytatott sorsa volt, korábban hat gazdánál is megfordult, mostanában viszont Zsuzsa törődik vele és tréningezi. Megmutatta a gyerekeknek, hogy törődéssel mennyi minden elérhető, és ez egyfajta terápia is volt a diákjainknak. Emellett az állatpark munkáját is bemutatta az ott élő állatoktól kezdve a fajtamentő programokon át a nemzetközi kapcsolatokig. Nagyon érdekes dolgokról tanultak a két nap alatt a különféle osztályok Zsuzsa interaktív előadásaiból – mesélte az intézményvezető.

MI