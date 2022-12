A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Nyírségi Bokortanyák I. kutatásába a Nyíregyházi Egyetem oktatói és nappali tagozatos hallgatói is bekapcsolódtak. – Hallgatóink aktívak voltak a kutatási folyamatokban, a terepmunkában, a közös publikáció megírásában, és a dokumentumfilmben is szerepeltek. A szociálpedagógia, a pedagógia alapszakról, s az osztatlan földrajztanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, valamint testnevelő tanári szakpár hallgatói végezték a terepen a kikérdezéseket. Dr. Márton Sára, a Bessenyei György Tanárképző Központ főigazgatója csapatából Kiss Benjámin, Kovács Kinga és Peres István vettek részt a kutatásban. Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Turizmus és Földrajztudományi Intézet oktatójának stábját Farkas Ákos, Gagna Bálint és Mihalik Martina alkották. Nyilas Orsolya, az Alkalmazott Humántudományok Intézete oktatója Bácsi Anna, Iski Evelin, Oláh Dániel és Puskás Laura közreműködésével teljesítette a feladatokat. Körei László, a Történettudományi és Filozófia Intézet oktatója, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője kutatócsoportjában Vágner Norbert Krisztofer és Virágh Máté egyetemi hallgatók dolgoztak. Az oktatók és a hallgatók megismerkedhettek a nyírségi bokortanyák hagyományaival, sajátos mikrovilágával, sokszínű értékeivel. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány munkatársai és a szakmai szervezők elismeréssel szóltak a csapatmunkájukról, melynek eredményeként közös tanulmánykötetet is írtak, ezzel is erősítve az intézmény regionális és országos ismertségét. Az egyetem oktatói és hallgatói eredményesen prezentáltak a nyírteleki záróeseményen, munkájukhoz dr. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az alapítvány elnöke és dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, az intézmény Történettudományi és Filozófia Intézetének docense is gratulált. Megtisztelő volt a munkánk végeredményeként a kötetet kezünkben tartani, s együtt lenni azokkal, akik értékőrzőkként is hasznos információkkal, megélt tapasztalataikkal reprezentálták számunkra a múlt-jelen és jövő idősíkjait – fogalmazták meg a kutatásban résztvevők.