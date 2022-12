A programra előzetes regisztráció alapján lehetett érkezni a nagy érdeklődés miatt, a helyek száma néhány nap alatt be is telt. Az egyesület tagjai már négy órától várták a résztvevőket, ahol dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és az Élet Forrása Egyesület tagja, Berecz János, Gávavencsellő polgármestere, valamint Kiss Hedvig, az egyesület elnöke és csapata fogadták az érkezőket. – Szeretem, hogy az egyesület a gyerekekre is gondol, és hagyományőrzés céljából minden jelesebb ünnep idején szervez programot nekik. Velük ünnepeltük az évben a húsvétot és a halloweent, most pedig „együtt vártuk a Mikulást”. Mindenhol jó hangulattal, csodás díszlettel, zenével és kedves fogadtatással fogadnak minket. Az unokáim nagyon szeretik és mindig várják ezeket a programokat, már ismerik a kis csapatot is, jól érzik magukat az utolsó pillanatig – mondta el Petrényi Mária, szociális gondozó.

Fotós: Asztalos Szilard

A program elején Zentai Edit műsorvezető szőnyegen ülve olvasott mesét a gyerekeknek, majd együtt énekeltek Mikulásnak szóló dalokat, amire csengőszóval kísérve érkezett meg a Télapó és kísérője a Krampusz. A gyerekek bemutatkoztak a az ősz szakállúnak és elárulhatták azt is, mit kérnek ajándékba, de volt, aki egy kedves történetet vagy verset mondott el. Ezek után megkapták az ajándékcsomagot is, és egy kis időt töltöttek a Télapóval, együtt énekeltek, fotókat készítettek és jól érezték magukat. A program végén még táncoltak és játszottak is együtt a gyerekek és a felnőttek. – Én is előhívtam a bennem rejlő gyerkőcöt és a dalokat dúdolva nagy mosollyal az arcomon néztem, ahogyan mindenki örömmel érkezett közénk. Szeretnék minden ünnepet a szociális és egészségügyi dolgozókkal együtt is eltölteni, mint egy nagy család, ahogy nekik is mindig mondom, értük, nekik és velük – tette hozzá Kiss Hedvig, az egyesület elnöke.

KM