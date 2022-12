Ahogy az élet minden területén, az oktatási intézményekben is egyre fontosabbá válik az energiatakarékosság. Ennek ösztönzésére hirdetett kreatív pályázatot az Epson Magyarország, a győztes pedig az Ibrányi Református, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 9.a osztálya lett.

A bolygó népessége egyre nő, a rendelkezésre álló energiaforrásaink viszont végesek. Miközben gondolati szinten nagyon erős Magyarországon a környezettudatosság, a tettek szintjén kevésbé vagyunk elkötelezettek – derül ki az Epson hazai internetezők körében végzett reprezentatív felméréséből. Épp ezért fontos, hogy a gyerekek már az iskolában hasznos, kézzelfogható gyakorlatokat sajátítsanak el. Ha pozitív közösségi élményként tekintenek a bolygó védelmére, jó eséllyel később is velük marad ez a szemlélet.

– Elmondhatatlanul jó érzés, ahogy a gyerekek igazi közösséget alkotva összedugják a fejüket, gondolkodnak és együtt hoznak létre igazán kreatív megoldásokat. Látszik, hogy a gyerekeket foglalkoztatja a környezet védelme, szeretnének ezért aktívan tenni is valamit. A diákok versben és dalban is elmondták, mit éreznek. Több iskola összeállt, hogy közös, néhol zenés megoldásokban mutassa be, mit tehetünk a Földért. Volt ötletes terepasztal, méh hotel, animáció, egyik jobb, mint a másik! – mondta el a pályaművekkel kapcsolatosan Balázsy Panna meseíró, a zsűri egyik tagja. Hegedűs Izabella, az UNICEF Magyar Bizottságának tagja szintén részt vett az értékelésben.

– Kiemelkedőnek tartom minden pályázó esetében azt, hogy csapatban dolgoztak, és legtöbb esetben túlmutattak az osztálytársak együttműködésén, hiszen volt, ahol az egész iskola megmozdult. A klímavédelemnek és az erre ható tudatosságnak pedig ez az egyik, ha nem legnagyobb mozgatórugója – fogalmazott.

A győztes tehát a az Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 9.a. osztálya lett, mögöttük a Czabán Általános Iskola (Budapest XV. kerület) 2.a. osztálya, illetve Kalász Suli Általános Iskola (Budakalász) 6.a. osztálya végzett.