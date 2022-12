– Nyíregyházi webfejlesztő cégként rengeteg webáruházat készítünk, így látjuk, mik a trendek, ráadásul már több mint egy évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött azt is látjuk, honnan hová fejlődött az online kereskedelem piaca – árulta el lapunknak Szilágyi Norbert, a Forweb It-szolgáltató ügyvezetője, akivel az internetes vásárlás különféle aspektusait jártuk körül a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában.

Szilágyi Norbert elmondta, ma már a mindennapjaink része a webes rendelés, ami körülbelül akkor kezdett Magyarországon kibontakozni, amikor ők is elindították a vállalkozásukat.

Kiépült a bizalom

– A nagy durranás azonban az elmúlt néhány évben következett be, ma már szinte minden elérhető és megrendelhető a világhálón, ráadásul ami még fontosabb: sokkal nyitottabb a célközönség. A pandémia és a hagyományos boltok bezárása óriási lökést adott a piacnak. Egy felmérés rámutatott, hogy 2020-ban három évnyi fejlődés ment végbe ebben a szektorban, és ez a tendencia azóta is töretlen. Az előrelépés az e-kereskedelem minden apró részletét érintette: a termékválasztékot, a fizetési és szállítási módokat, ráadásul minden korábbinál több webáruházat indítottak – engedett betekintés az online kereskedelem fejlődésébe az ügyvezető, majd arra is kitért, több olyan vállalkozó is van, aki a teljes üzletét áttette a világhálóra, és bezárta a boltját.

– Ez az időszak arra is nagyon jó volt, hogy kiépült a bizalom a vásárlók és a webáruházak között, és a korlátozások megszűnésével is sokan választják a bevásárlásnak ezt a módját kényelmesen, akár egy fotelből. A pandémia a népszerű termékkörökre is nagy hatást gyakorolt. Azok futottak fel nagyon, amik az otthonunkhoz köthetők, így sokan vásároltak az interneten dekorációt, különféle kerti és barkácseszközöket, hogy szebbé varázsolják otthonukat, és így kellemesebbé tegyék az ott töltött időt. E termékek népszerűsége mára is megmaradt, ráadásul a karácsonyi bevásárlást, az ajándékok beszerzését is egyre többen intézik webshopokból – tudatta Szilágyi Norbert.