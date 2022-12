Az idei tanév rendkívül hosszú téli szünetére különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Vizityúk Vizitúra Egyesület az Autistákért. A nyíregyházi Sziget Hotelben kialakított Csendes játszóházba minden korosztályt várnak, köztük azokat a családokat is, akik neurotipikus gyermeket nevelnek. A ház játékai között megtalálhatóak logikai, ügyességi, kommunikációs és klasszikus partijátékok is. A szabálytanulást és a játék egyéni használatát képzett önkéntesek segítik. A létesítmény elnevezése arra utal, hogy nincs tömeg, zaj, vibráló fények és hangos zene sem - mindezt azért, hogy a neurotipikus gyerekek és családtagok is jól érezhessék magukat - olvasható az egyesület weboldalán, ahol a jelentkezéssel és az asztalfoglalással kapcsolatban további részleteket találnak. KM