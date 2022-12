Úgy mutatkozott be, hogy ő a Csipi Manó, aki egész nap járta a várost, így jutott el hozzánk is. Nem mondta el, pontosan honnan érkezett, nagy titokzatosan csak annyit sikerült megtudnunk tőle, hogy Lappföldről származik, az igazi Mikulás hazájából. Pancsi bohóc bízta meg azzal a csodálatos feladattal, hogy hozzon örömöt és vidámságot az embereknek a szürke hétköznapokba, mert mint látja, mindez már nagyon ráfér mindenkire. Ez idáig járt a munkaügyi központban, a város több közintézményben, egyébként pedig bárhol felbukkanhat a városban, és megígérte, hogy ha az időjárás engedi, december 24-éig itt is marad. Érdemes rá figyelni, és nem csak azért, mert jó két fejjel magasabb mindegyikünknél. Egyrészt nagyon finom cukorkát osztogat, másrészt pedig – és ezt külön is megemlítette –, aki estefelé, úgy 18.30 tájban megpillantja a Kossuth téren, ne féljen köszönteni, hiszen a barátait meghívja egy közös csillagszórózásra.

MJ