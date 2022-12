– Innen körülbelül száz kilométerre háborúban áll egy ország, Ukrajna, s ennek a háborúnak a következményei közvetlenül is érintenek minket, érintik az európai országokat is – mondta a kerekasztal beszélgetésen Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő és hozzátette: a déli határnál szintén problémák vannak...

– Azt gondolom, hogy a következő 10-20 évben a háborúk, a migráció okozta problémák tovább fokozódnak majd, s a tényekkel tisztában kell lenniük az embereknek. Egy rendkívül ingatag világban élünk, ami még inkább az instabilitás felé halad, ne éljünk tehát abban az illúzióban, hogy teljes védőburokban vagyunk és minket nem, vagy csak alig érintenek majd ezek a folyamatok. Az MCC geopolitikai műhelyében úgy gondoljuk, beszélni kell a világban zajló eseményekről, a maihoz hasonló kerekasztal-beszélgetéseken minél több információt kell eljuttatni az emberekhez – mondta a szakértő.

Közvetlenül érinti a megyét

– Magyarországon van egyfajta „naivitás” a háborúkkal kapcsolatban, mert úgy gondoljuk, az a fegyveres konfliktus, ami fizikailag távol esik tőlünk, nem válhat a mindennapi életünk részévé. Azokról is hasonlóképp gondolkodtunk, amelyek a múltban a szemünk előtt, a közelünkben játszódtak le, annak idején a délszláv háborúban is több százezren haltak meg, sajnos magyarok is vesztek oda, ahogyan az orosz-ukrán háborúban is halnak meg magyarok – szólt a tényekről a szakértő.

Kiemelte: a magyar kormány nagyon vigyáz arra, hogy ne keveredjen bele a háborúba, hogy Magyarország minél távolabb maradjon tőle, de a szomszédunkban dúló csatáknak ránk nézve is vannak negatív hatásai, amit nem szükséges ecsetelni éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hónapok óta itt lép be az országba a legtöbb ukrajnai menekült, a legnagyobb energiát itt fordítanak a határ őrzésére, ezen a határszakaszon a katonák is kint vannak s garantálják a biztonságunkat. Számos olyan feladat van, ami közvetlenül érinti ezt a megyét: az itt élők nagyon jól tudják, mennyit dolgoztak a humanitárius válság kapcsán, sőt, a határ túloldalára is vittek segítséget.

Háborúk, konfliktusok

– Azt tehát mindenképp alá kell húzni, hogy a kárpátaljaiak révén közvetlenül is érint minket a szomszédban dúló háború. Nem beszélve arról, hogy komoly megpróbáltatásokat gördít mindannyiunk elé az energiaválság, a magas élelmiszerárak. A gazdaság számos területén nagyobb a visszaesés, mint a pandémia idején volt. Mentálisan is meg kell birkózni a nehézségekkel és fel kell készülnünk arra, hogy ne kerüljünk még súlyosabb helyzetbe, gazdasági és fizikai értelemben sem. Ennek okán idehaza nagyon fontos a honvédelem erősítése, s hogy ezt elfogadja a közvélemény. Költenünk kell a hadseregre, mert véget értek azok az idők, amikor egy minimális, pici hadsereggel távoli békemissziókban vettünk részt, ez a háború itt van Európában, itt van a közvetlen határunkon, s tisztában kell lenni a veszélyeivel is. Az orosz-ukrán konfliktus az egyike a válságoknak a világban. Ilyen méretű háborúból, mint az orosz-ukrán, hat van jelenleg a világban, s van egy két éve tartó: az etiópiai polgárháború, amelyben a legalacsonyabb becslések szerint is 300 ezren haltak meg. Ezen kívül több mint 50 egyéb fegyveres konfliktus viszi az instabilitás felé a világot. A geopolitikai diskurzusok célja elsősorban az, hogy meglássuk az összefüggéseket egyes világesemények között – támasztotta alá a tájékozottság fontosságát Demkó Attila.

Különböző vélemények

Újságírói felvetésre arról is beszélt, hogy a „a mai információs zűrzavarban” hogyan igazodhatnak el a hírfogyasztók – az orosz-ukrán háború kapcsán is egymásnak ellentmondó szakértői elemzésekkel gyakorta találkozhatunk a médiatérben.

– A kollégák különböző hírforrásokból dolgoznak, ami természetes és szakmailag sem kifogásolható, így más-más következtetéseket vonnak le vagy vetítenek előre eseményekről, legalább Magyarországon lehetőség van arra, hogy különböző véleményeket halljanak az emberek. Ami nagyon fontos, hogy mindig reálisan értékeljük a helyzetet, ideológiai szemüvegek nélkül. Nem kell felvenni senki szemüvegét! Ebben a háborúban Ukrajna a megtámadott fél, a szimpátia az ukránokat illeti, de érdemes minden oldalról körbejárni egy-egy kérdést – jegyezte meg a szakértő.Arra a kérdésre, hogy mihez vagyunk közelebb a békéhez vagy a háború végéhez, azt válaszolta: egy formális békeszerződéstől talán még távol vagyunk, ám már az is eredmény lenne, ha csitulnának a harcok, s nem halnának meg emberek.

A szankciók megmaradnak

– Ha béke is lesz, az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók megmaradnak, a szankciók pedig azt is jelentik, hogy bizonyos energia- és nyersanyagárak magasan maradnak, és ezt a benzinkutaknál fogjuk még fizetni egy ideig… Jövőre befagyhat a frontvonal, amikor egyik fél sem ér el nagyobb áttörést, de teljesen más forgatókönyv is jöhet. Minden elemző az adott pillanat nem teljes képéből indul ki, amikor elemez, sok minden történhet még a következő hetekben, ugyanis mindkét fél offenzívákra készül. Én úgy vélem, nem vagyunk a háború végéhez közel, optimistán azt mondanám: a félidőn már túl vagyunk.

KO

(A beszélgetést december 19-én készítettük Demkó Attilával, a biztonságpolitikai szakértő friss elemzései közösségi oldalán elérhetők.)