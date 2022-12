Az agrárszektorban is egyre nagyobb érdeklődés övezi a drónhasználatot. Alkalmazásuk a mezőgazdaságban viszonylag új keletű dolog, azonban hazánkban még nem teljesen kidolgozott a jogszabályi keretrendszer, mely ezen eszközök használatát és a velük végzett növényvédelmi szolgáltatást teljesen legálissá tenné.

Kötelező a biztosítás

– Egyéves az a rendelet, amely lehetővé teszi a permeteződrónok típusminősítését – kezdte lapunk tájékoztatását dr. Gerda Anikó növényorvos, a Nyír-Chem Kft. ügyvezetője. A szakember szerint pillanatnyilag 14 olyan permeteződrón létezik, melyek rendelkeznek ilyen minősítéssel. Hozzátette, az e körből kimaradó permeteződrónokat növényvédelmi feladatok ellátására nem szabad használni, legfeljebb kísérleti engedély birtokában, kísérleti parcellákon.

– Amennyiben egy típusminősítéssel rendelkező permeteződrón megvásárlása mellett döntöttünk, a folyamat nem ér véget magával a vásárlással. Hasonlóan egy személygépkocsihoz, a drónra biztosítást kell kötnünk. Ezután a légügyi hatóságnál is lesz még teendőnk, a drón tulajdonosára és üzembentartójára ugyanis egy regisztrációs folyamat is vár – sorolta lapunknak a növényorvos, majd kiemelte: a permeteződrón működtetéséhez egy növényvédelmi drónpilótára is szükségünk lesz.

Arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a Nyíregyházi Egyetemen az ABZ Drone Kft. iránymutatásával hamarosan elindul a drónpilótaképzés.

– A permeteződrónok komplex tudást igényelnek. Egyrészt növényvédelmi képzettséget, másrészt az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges gyakorlatot is el kell a pilótának sajátítania – hangsúlyozta dr. Gerda Anikó növényorvos. A Nyír-Chem Kft. ügyvezetője szerint hiába hirdet egy vállalkozás drónpermetezési szolgáltatást, jelenleg a tevékenység elvégzésének szabályossága megkérdőjelezhető. A termesztők egy kis százaléka, aki saját részre vásárol eszközt, az első egy-két termesztési szezon során szerzi meg az üzemeltetéshez szükséges ismereteket – fogalmazott dr. Gerda Anikó, akit a technológia használatának gyakorlati előnyeiről is kérdeztünk.

Félúton van az igazság

– Jó néhány gyakorlati előnye van annak, ha a növényvédelmi drónokat egy gazda képes integrálni a gazdaságába. Alkalmazásukkor például nem jelentkezik taposási kár, és a talajszerkezetet sem tömörítik. A szolgáltatás költsége rendszerint kedvezőbb, mint a hidas traktorral végzett permetezésé, és hektárra vetítve jelentős növényvédőszer-költség is megtakarítható. Ráadásul ez nem csak a költségek szempontjából jelentős, de kisebb környezeti terhelést is eredményezhet. Voltaképp ez a fenntarthatóbb gazdálkodáshoz is hozzájárulhat – emelte ki a szakember, aki említett néhány konkrét példát is.

– Léteznek olyan esetek, amikor a permeteződrónok használata nyújthatja a legjobb megoldást. Ilyen például a deszikkálás, azaz az olajos növények szárítása. A hidas permetezők alkalmazása esetén legalább ötszázalékos pergési veszteséggel számolhatunk. Ez drónos kijuttatás esetén nulla százalék. A dióburok-fúrólégy a fák felső koronaszintjén él, ahova a hagyományos eszközök nem tudják kijuttatni a permetlevet, erre is kiváló alternatívát nyújthat a légi megoldás – említette dr. Gerda Anikó, aki hozzátette: amint meglesznek a jogszabályi keretei a permeteződrón-használatnak, ők készen állnak ilyen jellegű szolgáltatást is nyújtani a mezőgazdasági szaktanácsadásuk mellett.

A szakembertől megkérdeztük, a hazai gazdák mennyire nyitottak a dróntechnológia használatára a nyugat-európai gazdálkodókkal összehasonlítva.

– Idehaza egymástól nagyon távol álló álláspontokkal lehet találkozni. Vannak, akik arra esküsznek, hogy a hagyományos kijuttatástechnológia már a múlté, mások pedig teljesen elzárkóznak tőle, mivel szemfényvesztésnek tartják az egészet. Az igazság valahol a kettő között, félúton van. Bizonyos esetekben ez a lehető legjobb megoldás, de van olyan része is a mezőgazdasági munkafolyamatoknak, ahol nem feltétlenül van szükségünk a drónokra – válaszolta dr. Gerda Anikó, majd zárásképp megjegyezte: a hazai hatóságok részéről látszik az igyekezet, 2022-ben rengeteg akadály elhárult a legális mezőgazdasági drónhasználat elől. A szakember úgy látja, várhatóan a 2023-as esztendő lesz az az év, amikorra minden összeáll azok számára, akik ilyen tevékenységet szeretnének végezni.

TG

Kizárólag szakmai típusminősítéssel 2021. december 1-jén lépett hatályba az Agrárminisztérium azon rendelete, amely lehetővé tette a permeteződrónok típusminősítését. Ennek értelmében Magyarországon kizárólag típusminősítéssel rendelkező drónok kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. A minősítési eljárást a gyártó vagy a forgalmazó köteles kezdeményezni, mindezt azért, hogy hazánkban csakis cseppképzési és szórástechnikai aspektusból alkalmas növényvédelmi gépeket használhassanak a termesztők. Az eljárás jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez, azon belül is a gödöllői MATE Növényvédőgép Vizsgálólaboratórium feladatköréhez tartozik.

Borítókép: Sipeki Péter, archív