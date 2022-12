Taposunk, küzdünk, harcolunk egész évben, de a legkeményebb lélek is megérzi ilyentájt az esendőségét, s hogy mennyire törékeny. Attól, mert nem vallja be, a kérges szív is szeretetre éhes, és pontosan tudja, mennyire gyönge, ha a hétköznapok küzdelmei végén egyedül marad. Ahogy visszaemlékszem a buji, tyukodi templomba igyekvő nagyszüleimre, látom, amit aprócska gyerekként még nem foghattam fel, hogy a ritkán hordott, feszes ünneplőruhájukkal egyszerre fejezték ki alázatos tiszteletüket a Teremtő, a szent hely és a közösség előtt. Benne ősökkel, idősekkel és gyermekekkel, mert nagy igazság: idősek nélkül nincs múlt, gyerekek nélkül nincs jövő – múlt és jövő nélkül meg miféle lehet a jelen? Semmilyen. Egyszerűen nem létezhet, megszakítja a megmaradás évezredes láncolatát és a megszűnés szakadékához taszít.

Megfeledkezett erről a mi világunk és most fájó leckét kap. A jólétében annyira irigyelt Németországban például egyre többen igénylik a segélyszervezetek támogatását, és húzódnak össze, keresnek menedéket templomokban. Abban a Németországban, ahol öt év alatt kétezer templomot romboltak le, mert közösség nélkül maradtak, mert kellett a hely egy új bányának (lásd az immerathi Sankt Lambertus-katedrálist), vagy átengedték az iszlám hódításának (lásd Hamburgban a mecsetté lett Kapernaum-templomot, melynek tornyán immár aranyfelirat hirdeti Allah dicsőségét). A szükség most összekovácsolja a régi közösséget, visszatérít hagyományokhoz és alapértékekhez, amelyre a nagyszüleink, szüleink építették nekünk a könnyebb, de hűtlenné lett világot.

Az elmúlt napokban lapunk hasábjain sorozatban közöltük egyházi méltóságok ünnepi gondolatait. Egyszerű és mély üzeneteket, kapaszkodókat találhatunk ezekben, függetlenül attól, ki hívő, ki nem, és a hit mennyire mély. Természetes vágy, igény a boldogság, a kiegyensúlyozott élet, de csak a gyönge, bizonytalan ember hiszi azt, hogy ezt kívülről, mástól kell megkapja, ez neki „jár”. Új fogalmat tanulhattunk erről: wellnesslelkiség. Az út ettől nehezebb. Magunknak kell megtenni mindent, hogy a sorsunk, életünk olyan legyen, amilyennek szeretnénk. Olvashattuk: „A keresztény öröm a legyőzött szomorúság.” Igen, úrrá kell lenni saját nehéz helyzetünkön, és aki képessé válik őszinte, önzetlen mosolyra, szeretetre és ajándékra, az számíthat viszonzásra, a teljességre. A karácsonyfa mellett csöndes számvetést kell készíteni és Márai Sándorral együtt hinni a csodában, „hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”