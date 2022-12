A vidám együttlétünk szellemi táplálékkal is szolgált. Elöljáróban Dr. Bihari Albertné a Szent Miklós-legendáról, valamint a Mikulás-ünnep hagyományairól szólt. Ezt követően klasszikus mikulás- ill. adventi, karácsonyi történetek, élmények , versek megosztására is sor került-Pálhalminé Katika és Vancsisin Ilike jóvoltából. Kopaczné Évike, Szabó Veronika és Pelyvás Gyöngyi saját írásával örvendeztette meg a tagtársakat. A mikulás-dalok közös éneklése is fokozta a jókedvünket - Ignáczné Mónika nótafa irányításával.

Természetesen testi táplálék sem maradt el. A finomabbnál finomabb falatokat, a forralt bort és teát jóízű beszélgetésekkel fűszereztük.

- MÓRICZ ZSIGMOND KULTURÁLIS EGYESÜLET -