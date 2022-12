Az év vége az összegzések, értékelések időszaka. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falu- és Tanyagondnok Egyesület is évértékelő közgyűlést tart december 16-án 15 órától Csarodán a Balla Gyula Faluházban. A szervezet elnöke, Bereczki Lajos összegzi az elmúlt hónapokban végzett munkát, és szól a szakmai képzések tapasztalatairól is. A résztvevők a tanácskozás keretében elbúcsúztatják a nyugdíjba készülő kollégájukat is.