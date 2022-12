“Kállósemjénben tégla építésű, 312 nm alapterületű, 4 szoba, nagy nappalis családi ház eladó. Az ingatlan egy 1000 nm gyönyörűen parkosított telken található. A családi ház 2004-ben téglából épült és szigetelve van.A tető Bramac cseréppel fedett. A nyílászárók műanyagból vannak és redőnnyel felszereltek. Hatalmas terek, igényes belső kialakítás jellemzi. A nagy nappali a ház közepe, innen toló ajtón keresztül lehet kimenni a fedett teraszra. Az étkező egy nagyon szép világos helye a háznak, ami több ablakkal van ellátva. A konyhában a beépített szekrény, a gáztűzhely és a sütőlap benne vannak az árban. Négy hálószoba van a házban, melyek világosak, tágasak.

A szobák burkolata laminált parketta, a többi helyiség járólapos. A fürdőszoba is hatalmas, két mosdó és kád van benne. Két WC. van a házban. Az előtérben végig beépített szekrény van. Mosókonyha és két állásos fűtött garázs kapcsolódik a házhoz. Fűtése gáz-cirkó, padlófűtéses és van vegyes tüzelés is. Az udvaron medence, szalonnasütőhely, kemence, fa tárolók, kerti kiülők vannak. Itt lehet nyáron pihenni, sütögetni, élvezni a kertes ház előnyeit.Az udvar térkövezett és szépen parkosított. Ipari áram van és elektromos kapuval felszerelt. A ház körül épített kerítés van. Igény szerint akár a bútorokkal együtt is megvehető. Egy csendes, aszfaltozott utcában található. [...]”

