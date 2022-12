Katonás rend jellemzi az idén 80 esztendős Lovászi Jánosné (született Hagymássy Mária) életét egészen kisgyermekkora óta. Kassán született, mindössze néhány éves volt, amikor mindent hátrahagyva Szombathelyre költöztek. Édesapja hivatásos katona volt, ilyen szellemben nevelte fel hat lányát és két fiát is. Édesanyja vezette a háztartást, szerény anyagi lehetőségeikhez mérten igyekezett mindent megadni csemetéinek.

– Apám Kemecséről származott, a fogságból hazatérve ott akart letelepedni a családunkkal, végül azonban Nyíregyháza mellett döntött. A hadkiegészítő parancsnokságon dolgozott, a Damjanich laktanyában kaptunk szolgálati lakást. 1951-ben szerelt le, azután melósként, fuvarosként dolgozott, hogy eltartsa a családját. Igazán nagy teher pár évvel később nehezedett a vállára, amikor édesanyánk meghalt, ő pedig egyedül maradt a nyolc gyerekkel. Na nem sokáig, ugyanis újranősült, egy nála sokkal fiatalabb, vidéki asszonyt hozott a házhoz. Én sosem kedveltem a mostohám, de úgy voltam vele, apámnak kell szeretni őt, nekem elég elviselnem – emlékezett vissza Marika, akinek legidősebb bátyja, Gyula – a lebeszélő atyai pofonok ellenére – szintén a katonai pályát választotta.

Unokája is katona lett

Forrás: Családi archívum

– Én 17 évesen mentem férjhez, kihez máshoz, mint egy hivatásos egyenruháshoz, akivel egy bálban ismerkedtem meg a Vasutas Művelődési Házban. Azt vallotta, az ő feladata a családfenntartás, amíg fel tudja emelni a kezét, én ne keressek munkát, idővel azonban megengedte, hogy otthonról bedolgozzak egy ruhaipari cégnek. Jöttek a gyerekek, előbb Jancsi, majd Mónika, minden forintnak helye volt a családi kasszában. Életem legnagyobb szívfájdalma a fiam elvesztése volt. Hátsó fali infarktus vitte el mindössze 30 évesen. Amikor a neje és a kétéves gyermeke a lakásukban rátaláltak, először azt hitték, csak mélyen alszik – sóhajt fel könnyeivel küzdve az édesanya, majd hamar kiderül, a családi dráma ezzel még nem ért véget.

– Pár évvel később a daganatos beteg menyem is követte a fiamat, a 6 éves Danika így árván maradt, a nagynénje mellett mi is igyekeztünk gondoskodni róla. A nehézségek ellenére, vagy talán pont az élet adta pofonok hatására, a törékeny kisfiúból „harc­edzett”, érett és értelmes felnőtt lett, ma hivatásos katonaként szolgál Nyírteleken, mérhetetlenül büszke vagyok rá. Nem különben a lányomra, Mónikára, aki számviteli főiskolát végzett, közgazdász lett, és egy sikeres könyvelőirodát működtet a Bujtos Üzletházban.

Megőszült a „szőke Marika”

– A férjem sokáig a megyetanácsnál dolgozott hivatásos gépkocsivezetőként, én pedig a hivatal nyomdájában helyezkedtem el. Nagyon szerettek a kollégáim és a megrendelők is, mindig engem, a „szőke Marikát” keresték, ha egyeztetésre, korrekcióra volt szükség. Megőszült a hajam, mire – 25 év után – elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje. Akár a fiamat, a férjemet is hátsó fali infarktus ragadta el tőlem, évtizedek óta élek özvegyen, de nem magányosan. Huszonhárom éve, hogy összebútoroztam a lányomékkal, többgenerációs családként élünk együtt szeretetben, megértésben. Besegítek a háztartásba, gondozom a kis előkertünket, olykor szomszédolok egy kicsit, és eljárok a javarészt volt megyei dolgozókból álló nyíregyházi Holdfény Nyugdíjas Egyesület programjaira, legyen szó kirándulásról, főzésről, zenés-táncos rendezvényekről – sorolta a nyíregyházi Lovászi Jánosné.

– Régi, hűséges előfizetője vagyok a Kelet-Magyarországnak. Az aktuális hírek, tudósítások mellett mindig örömmel olvasom az időseknek és idősekről szóló írásokat, megtisztelő, hogy az én élettörténetemre is kíváncsiak voltak.

- Palicz István -