1972. december 24., vasárnap

Fedák Sári volt a nyíregyházi villamosvezető leghíresebb utasa

Nincs már villamosa a megyeszékhelynek. A síneket felszedték, a veterán villamoskocsikat iskoláknak ajándékozták, maradt belőlük egy a sóstói Szeréna-laknál, s talán a szabadtéri múzeumban is helyet kap egy a századforduló elejének "zöld hintójából".

S az eltűnt öreg villamosokkal visszavonhatatlanul elszállt a régi Nyíregyháza egyik hangulatos színfoltja is. "A város szimbóluma" - mondja az első villamosok egyik első villamosvezetője, a 75 éves, 1947 óta nyugdíjban lévő Lehel Mihály bácsi, aki irdatlan távolságokat tett meg a majdnem negyven esztendő alatt. S mindvégig nagyjából egy és ugyanazon a vonalon: az egykori Hangyától - az állomás melletti közraktártól - a vármegyeházig, a Bessenyei térig, és váltással: a Bessenyei tértől a Sóstóig.

- Tizenhatban ültem először villamosra. Emlékszem, az 52-es számot viselte. Akkor már hatodik éve járt a zöld villamos Nyíregyházán. Nem volt éppen nagy újdonság, de még mindig újnak számított. Mikor vezettem utoljára? 1946 októberében...

Még nem volt légfék, a kézikereket kellett gyorsan pörgetni, mozgásba hozni a féktuskókat a megállásnál. Tíz perc volt a menetidő a két és fél kilométernyi úton a Bessenyei térig, onnan pedig Sóstóig fél óra. Télen fatalpú szőrcsizmában vezettek a villamosvezetők, de mínusz tíz foknál már megérezték a csípős hideget...

- Nagyon kellett ügyelni a váltókra, mert egyetlen sínpáron ment a villamos és a kisvonat. A legnagyobb sebesség óránként 35 kilométer volt, ennyit tudott menni a masina. De általában 20 kilométerrel vezettünk. A gőzfürdőnél a kanyarban és a városházánál volt a legveszélyesebb, itt bizony nem lehetett kímélni a kezünket. Verni kellett a csengőt...

Lehel Mihály jól emlékszik a fiáker és a villamos párharcára, hisz kezdettől fogva nagy volt a konkurencia. A fiáker háztól házig vitte az utast, ahová parancsolta. A sínpárhoz kötött és elég lassú villamos ezt nem tudta nyújtani. De volt egy nagy előnye, viszonylag olcsó volt. A század elején 12 fillér volt a viteldíj a Hangyától a Bessenyei térig. A fiáker, sőt még a kétkerekű féderes taliga is jóval többe került.

- Vittem-e neves embereket? - kérdez vissza az idős villamosvezető. Egy miniszter, az Újfehértóról elszármazott Mezősi gyakran utazott villamoson. Szabadjegye volt. A kisvonaton Kállai András földbirtokost láttam többször is, amikor egy-egy időre áttettek bennünket a kisvonathoz. Nagyhalásztól Telektanyáig az ő földjén ment keresztül a sín. Ő is igazgatósági tag volt, ingyen utazott. S egyszer Fedák Sárit is vittem, amikor ezen a tájon vendégszerepelt.

Villamosvezetői pályafutása többnyire nem tartogatott rendkívüli eseményeket, élményeket. Figyelte a pályát, vigyázott a kanyarokban, verte a sárga csengőt, s örült, hogy a vasúti szolgálat megmentette a világháborútól, nem kellett bevonulnia. Kívül is maradt az országrengető eseményeken. 1919-ben az döbbentette rá, valami történt, hogy egyszer megállt a villamosa.

- Nem volt áram. Volt úgy, hogy estére tudtak annyi áramot fejleszteni, néhányszor elindulhattunk. De csak estére. Néha a vasút maga fejlesztett áramot a dohányvágánynál, a cementgyár körül. A zavaros időszakban az fizetett, aki akart a villamoson, a jegyet sem mertük túlságosan erőltetni. Ott voltam a nagy lövöldözésnél is, amikor váratlanul befutott egy vonat a nagyállomásra és elkezdtek ropogni a fegyverek.

Az idős villamosvezető a kötelező 24 év helyett 32 évet szolgált "tengelyen". Nem csak a zöld villamost vezette, egy-egy hónapra beosztották őket a kisvonathoz is, a teherkocsikhoz. Nagy hófúvásokat vészelt át, olykor két-három napig vesztegeltek a hótól elzárva, gyakran odafagyott a kezük a vashoz. Mégis hűséges maradt a vasúthoz, a villamoshoz.

S milyen érzés volt, amikor hallotta, hogy megszűnik a villamosközlekedés Nyíregyházán? - Azt gondoltam, én már rég nem élek, de Nyíregyházán még mindig lesz villamos - mondja elgondolkodva. Elismerem, a busz gyorsabb, több vonalon viszi az utasokat, mint a villamos, aminek egy útja volt csak. De én sajnálom, annyira hozzátartozott a városhoz, hogy el sem lehetett képzelni Nyíregyházát a csilingelő, zöld testű, sárga tetejű villamosok nélkül. Én legalább a várostól a Sóstóig meghagytam volna, megjárta volna még idegenforgalmi nevezetességnek is.

- Még ha fent járok a városban, a szemem keresi, hátha felbukkan a kanyarban az öreg villamos...

1982. december 24., péntek

Fáklyaként égett az autó Nyírteleknél, de a katonák nem érezték a veszélyt

Van Nyírtelek határában, a Tokaji úton egy jól megtermett, vastag akácfa, amelyik aligha kel új életre tavasszal. Ágait, kérgét tíz méter magasan lángok égették. Csupán a véletlenen múlt, hogy ez a sudár akác nem tragédia, hanem egy szerencsés kimenetelű baleset helyszínét idézi az arra járóknak.

Véletlennek azonban mindössze annyi tekinthető, hogy a Trabant mögött egy honvédségi teherautó haladt az úton, szeptember 18-án délután. Ami a 29-es kilométerkő közelében nem több, mint 180 másodperc alatt történt, az már korántsem véletlen, hanem az emberi helytállás, bátorság nagyszerű példája volt.

- Milyen furcsán előz az a Trabant - jegyezte meg Király Károly kocsiparancsnok Varga József őrvezetőnek, aki a honvédségi teherautót vezette. - Valami nem stimmelhet ott - válaszolta a fiatal gépkocsivezető, s közben lassított is. Ami a következő pillanatban a szemük elé tárult, az filmbeli jelenetekre emlékeztette őket. A Trabant, miután megelőzte a segédmotor-kerékpárost, valami furcsa "gellert" kapott, imbolygott kicsit, aztán a bal oldali árok felé vette az irányt, s kétszer-háromszor megfordult, mígnem egy akác állította meg hatalmas csattanással. Kerekei az ég felé álltak, még pörögtek, utastere az árok mélyében - a bennülők a két part szorításában mozdítani sem tudták volna a menekülés útját jelentő ajtókat.

Közben blokkolt a katonai teherautó, mire az első lángok felcsaptak, már négy markos fiatalember - Király Károly, Bódi Mihály tiszthelyettes, Kántor István és Fábián Péter honvéd - emelte a járművet, miközben két társuk - Tóth András honvéd és Tóth Károly őrvezető - hatolt be az utastérbe, hogy a bennülőket mentse. Talán két percig tarthatott az akció, s a négy utas szabad volt. De milyen állapotban! A kislány már akkor kirepült a kocsiból, amikor az első bukfenc után kitörtek a szélvédők. A kisfiút már a katonák mentették ki, szintén a szélvédőn át. Sok sebből vérzett. Az apát - aki az autót vezette - a történtek nyilván sokkolták, nagyon rossz állapotban segítették ki a járműből. Az anya szenvedte a legsúlyosabb sérüléseket, eszméletlenül emelték ki az égő autóiból.

- Van még valaki a kocsiban? - kérdezték a katonák, ám alig hangzott el a "nincs", felrobbant a tartály, s a kiömlő benzintől a lángok magasra csaptak. Fáklyaként égett az autó... A sérültek ekkor már biztonságos távolságban voltak, s a katonai konvojjal érkező egészségügyi szolgálat szakképzett beosztottja nyújtotta az első segítséget. Közben a katonai csoport más tagjai irányították a főút forgalmát, orvosért, rendőrért telefonáltattak, óvták a sérülteket és a helyszínt a kíváncsiskodók rohamától.

Nem sokkal később, amikor elszáguldottak a mentők, s a közlekedésrendészet megkezdte a helyszín vizsgálatát, a katonák kocsira szálltak, s kb. félórás késéssel folytatták útjukat.

- Almaszüreten voltunk a tiszanagyfalui Új Élet Tsz-ben, s szombat délután lévén a katonák többsége már hazautazásra, ifjúsági programokra készült - mondja Király Károly -, nem gondoltuk, hogy közben bármi is történhet.

- Olyan valószínűtlenül gyorsan történt minden, szinte pillanatok alatt - emlékezik Varga József őrvezető, Reha Péter és Kalucza Jenő honvédekkel -, mégis minden óraműpontossággal zajlott, pedig ilyesmire aligha készültünk.

- Sokszor lepergett előttem azóta annak a két-három percnek a filmje - magyarázza Bohács László őrvezető. - Mennyi minden történhetett volna másképp!

- Ha például a vezetőt visszaengedjük az égő kocsihoz a kabátjáért, amelyben pénz és iratok voltak, a lángokba vész - folytatja Tóth Attila őrvezető. - Éppen akkor robbant a benzintartály...

- Sosem gondoltam volna - mondja Tóth András -, mire jó, ha kéznél van a hadtápkés. Úgy kellett elvágni az asszonyra tekeredett biztonsági övet, hogy az előre borult ülések közül ki tudjuk szedni.

- Volt egy pillanat, amikor csaknem könny szökött a szemembe - folytatja Király Károly. - Mi még emeltük az égő autót. Tarsoly László honvéd tartotta kezei közt a kislányt, aki sírt, s szaladt volna vissza a lángokba, és egyre csak azt hajtogatta: „Édesanyukám...” Az én kislányomra gondoltam, és arra, hogy nekünk mindenképpen ki kell mentenünk ezt az asszonyt. Hogy a kocsi bármelyik pillanatban felrobbanhat - ez bizony csak később, a laktanyában jutott eszembe, amikor a fiúkkal beszélgettünk róla, s felmértük a veszélyt. Nem csak én voltam így vele: észrevettem, aki gondolkodás nélkül bebújt az égő kocsi belsejébe, utólag ugyancsak hideg verítéket törölt le a homlokáról...

Büszke az a tizenkét katona; nemcsak arra, hogy életet mentettek, hanem arra is: a civilek láthatták, milyen szervezetten dolgozott a katonák csoportja, pedig nem is egy egységnél szolgálnak. Még arra is volt idő, hogy átlássák a helyzetet: tizenkét ember elég a mentéshez, ha többen vannak, egymást akadályozzák. A többiek hozták a tűzoltókészülékeket (hat sem bírt a lángokkal), ásták körül a helyszínt, nehogy tovaterjedjen az avartűz. Aznap is, másnap is felhívták a kórházat, javult-e a sérültek állapota.

Szerény kis házban lakik itt Sz. László és családja. A férj szakmunkás, a feleség gépíró. Lacika negyedik osztályos, Ildikó szintén kisiskolás. Ők ültek a Trabantban, rokonoknál jártak. Hetek múltak el a baleset óta, a látható sebek már behegedtek. A szörnyű élmény azonban aligha felejthető.

- Én csak annyit vettem, észre, hogy hiába tekerem a kormányt, a kocsi csak megy előre, az árok felé - mondja a férj, aki ma is csak arról beszél, milyen borzasztó az, ha látja, miként sodródnak a veszélybe, és semmit sem tud tenni az elhárításért.

Rekonstruáljuk a balesetet, közben felsóhajt: - Óriási szerencse, hogy a katonák jöttek utánunk. Láttam, hogy égett el a kocsi, nem nehéz kitalálni, mi történik, ha nincs ott négy-öt erős férfi, aki felemeli az autót, és segít kijönni belőle...

A feleségnek egy hónapot vett igénybe, míg gyógyulásra fordult az egészsége. Első útjuk egyike a laktanyába vezetett. - Nem tudunk többet tenni, mint megköszönni azt, amit tettek - mondja ismét a fiatalasszony. - Az életünk forgott kockán, s igazán boldogok vagyunk, hogy olyan emberek, katonák látták balesetünket, akik tudtak és akartak segíteni.

Egy decemberi hír: „A Minisztertanács Életmentő Emlékéremmel tüntetett ki négy katonafiatalt, Király Károlyt, Bódi Mihályt, Tarsoly Lászlót és Tóth Andrást, akik saját életük kockáztatásával, társaik közreműködésével megmentették az Sz. család több tagjának életét.”