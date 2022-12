– Nyíregyháza egy jelentős mezőgazdasági múlttal és hagyományokkal rendelkező régió központjaként igen fontos funkciót lát el a megyei értékek megőrzésében, átadásában és huszonegyedik századi újraértelmezésében. Ezen értékek között kiemelt szerepet töltenek be a helyi termékek, amelyek a tradíciók fennmaradását biztosítják, emellett erősítik a lokális közösség összetartozását és növelik a város turisztikai vonzerejét. A helyi termékekben egymásra talál a múlt és a jelen, a hagyomány és a kultúra, termelő és fogyasztó – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc. A megyeszékhely polgármestere rámutatott: számtalan kiváló minőségű helyi termék található a városban. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési programjában célként tűzték ki ezek népszerűsítését, ahogy azt is, hogy a helyben megtermelt és feldolgozott termékeket „Made in Nyíregyháza” védjeggyel lássák el, jelezve ezzel is a magas minőséget és színvonalat.

Magyar Lóránd szatmárnémeti parlamenti képviselő és vidékfejlesztési szakember 2016 tájékán álmodta meg a Szatmári Termék védjegyrendszert. Mint azt lapunknak elmondta: úgy látták, hogy szükség van egy ernyőre, ami átfogja a helyi termelőket, ezért tanulmányozták a romániai, a magyarországi és az osztrák védjegyeket, majd 2018-ban létrehozták a sajátjukat.

– Csak bejegyzett jogi személyeknek és olyan termékeknek ítéljük oda a Szatmári Termék védjegyet, melyek megfelelnek a szakmai bíráló bizottságunk követelményeinek. Ezidáig hetvenhét termelő kapta meg, ők több szegmensből érkeznek, egyvalami azonban közös bennük: egytől egyig garantáltan kiváló minőségű helyi terméket állítanak elő – magyarázta a szatmárnémeti vidékfejlesztési szakember. Magyar Lóránd hozzátette: a pandémia alatt elindítottak egy online felületet, ahol értékesítéssel is foglalkoznak, és a közeljövőben szeretnének saját üzletet nyitni. Ez egyfajta gyűjtőpont lenne a rendelésekhez, de arra is lehetőség volna, hogy a vásárlók megnézhessék a neten kínált termékeket.

– Szükség van egy megjelenési térre, hiszen ezek a termelők nagyon nehezen jutnak el a szupermarketek polcaira – igaz, nem is feltétlenül ez a céljuk. A fogyasztók középrétegét szeretnénk megcélozni, azokat, akik odafigyelnek, odafigyelhetnek arra, mit és milyen minőségben fogyasztanak. Természetesen nem titkolt célunk a lokálpatrionizmus erősítése: szeretnénk arra biztatni az embereket, hogy helyben előállított termékeket vásároljanak.

A NaturCleaning termékeket nem kell bemutatni a nyíregyháziaknak, a helyi kisvállalkozás hazai fejlesztésű, magyar gyártmányú, állatkísérlet-mentes és környezetbarát, Green Brands díjas termékeket, tisztító és tisztálkodó szereket állít elő.

– Nemcsak a termékek, hanem azok életciklusa is környezetbarát, ami azt jelenti, hogy a beszerzéstől a gyártáson, majd értékesítésen át a keletkezett hulladékig igyekszünk minimalizálni a környezeti terhelést és a felhasznált természeti erőforrásokat – mondta el elöljáróban Kulcsár Ildikó. S hogy miért sürgető az átállás a fent leírt körkörös gazdaságra? Az Észak-Alföldi Innovációs-díjas Cudy Future Kft. ügyvezető-tulajdonosa kifejtette: azon kívül, hogy ez egyre nagyobb társadalmi elvárás, fontos szempont, hogy ha tíz-húsz év múlva megkérdezik az unokái, mit tett a sóstói erdő megmaradásáért, azt mondhassa: mindent, ami tőle telt. Mindenki annyiban felelős a klímaváltozásért, amennyi lehetőség van a kezében, ő pedig cégvezetőként sokkal tovább nyújtózkodhat, mint egy egyszerű háziasszony.

– Ezt a lehetőséget szeretném kihasználni: egyrészt olyan termékeket fejlesztünk, gyártunk, értékesítünk, amik a jövőt szolgálják, másrészt fontosnak tartom az edukációt. Változtatnunk kell a mindennapi szokásainkon, ehhez azonban az kell, hogy minél többen minél többet tudjanak meg erről. Magyarországon elsőként vezettük be például a cseregöngyöleg rendszert a termékeinknél, így próbáljuk a műanyagot a rendszerben tartani, és kevésbé szennyezni a környezetet.

Kulcsár Ildikó megjegyezte: az ehhez hasonló rendezvények és megjelenési lehetőséget sokat jelentenek az övéhez hasonló kis vállalkozásoknak, akik a marketing és PR területén labdába sem rúghatnak a multikkal szemben.

Harmadikként mutatkozott be a nyíregyházi Unique Glass.

– A férjem a munkája során néhány éve kapcsolatba került egy üvegfújóval, ez az ismeretség adta az ötletet a cégünk megalapításához. Az akkor még kis vállalkozásunk mostanra szépen kinőtte magát: egyedi, személyre szabott, kézzel készült üveg ajándéktárgyakat, sporteseményekre, versenyekre díjakat állítunk elő – foglalta össze röviden Vasváriné Komlósi Judit. A cég tulajdonosa hozzáfűzte: Fucsovics Márton és Majka is büszkélkedhet általuk készített, egyedi üvegcsodával, de a fontos társadalmi ügyek mellett sem mennek el, hiszen az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen alkották meg a véradók megbecsülését tükröző Pelikán-díjat, de támogatták már az Országos Mentőszolgálatot is.

CsA