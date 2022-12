A múlt héten sok gépjárművezetőt villámcsapásként ért, hogy megszűnt az üzemanyagok árstopja, de a benzinkutaknál tapasztalt kaotikus állapotokat látva már nem lehetett tovább várni ezzel a lépéssel. A rendhagyó időpontban, este fél 11-kor tartott kormányinfó után alig fél órával már piaci áron vételezhették az üzemanyagot a közlekedők. A rendelet szerint ez az intézkedés mindenkire vonatkozik: a fuvarozók már március óta piaci áron tankoltak, ám bejelentés után a lakosság mellett a mezőgazdasági gépek és a taxik tankját is csak e tarifák alapján lehet megtölteni. Az elmúlt hetekben minden képzeletet felülmúló kereslet mutatkozott az üzemanyagok iránt, megyénkben is kígyózó sorokban várakoztak az emberek a benzinkutaknál, és hamarosan az egész országban kiürültek a tartályok.

Mindez az árufuvarozást is érzékenyen érintette, bár a szektor résztvevői egy ideje piaci áron tankoltak, néhány hete a MOL 100 literes üzemanyag-korlátozást vezetett be, de sok helyen a hiány miatt még ennyit sem tölthettek a sofőrök a kamionok több mint ezer literes tartályaiba.

Sikerült megelőzni az összeomlást

A fuvarozók jelenlegi helyzetéről Árvay Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkárát kérdeztük.

Elmondta, az elmúlt néhány hónapban, a mezőgazdasági munkák lezárultával is igen nagy mennyiségben vásároltak ársapkás üzemanyagot ezen erőgépek tulajdonosai, amit a jogszabály értelmében megtehették, ám a Molnál is gyanút keltett, hogy e szektor igénye jóval nagyobb az indokoltnál.

Nehezen jutottak üzemanyaghoz

– A betárazás, esetleg visszaélések lehettek a háttérben, mi is jeleztük a NAV-nak, hogy vizsgálják ki a történteket, mert felmerült a gyanúja, hogy más járművekbe fejtik át az üzemanyagot, esetleg továbbértékesítik azt. A lakosság fogyasztása is óriási emelkedést mutatott, dacára annak, hogy a 480 forintos ár is magasan meghaladja a „békeidőszakban” elfogadott értékeket. A nemzetközi kúthálózatok hazai képviseleteit nem látták el külföldről üzemanyaggal, minden a Molra hárult. A vállalat finomítójában karbantartás és üzemzavar is volt, emiatt lecsökkentek a gyártókapacitások. Mindezek azt eredményezték, hogy kiürültek a kutak – ismertette az elmúlt hetek történéseit a főtitkár, hozzátéve: az árstop kivezetése előtti napokban odáig fajult a helyzet, hogy a fuvarozók csak nagyon nehezen jutottak üzemanyaghoz.

A 24. órában voltunk

– Folyamatosan egyeztettünk a Mollal, mert már csak napok kérdése volt az ellátási lánc leállása, szüntelenül jelezték a cégek, hogy nem jutnak üzemanyaghoz, és a kutak már a 100 literes kvótát is csak alig-alig tudták teljesíteni. Az árstop kivezetése a 24. órában történt, ha még néhány napot vártak volna a döntéshozók, akkor sok jármű el sem indulhatott volna. A lakosság részéről persze van zúgolódás, de ebben a helyzetben ez volt a legjobb döntés. A 100 literes korlát még sok helyen érvényben van, de bízunk benne, hogy ez az állapot hamarosan megszűnik. Az olajipari társaságtól azt az ígéretet kaptuk, hogy kicsivel több, mint egy hét múlva kivezethető a limit – tudatta Árvay Tivadar, akit a nemzetközi viszonyokról is kérdeztünk.

– Sem a környező országokban, sem Nyugat-Európában nincs fennakadás az üzemanyag-ellátásban, a magyar cégek kamionjai folyamatosan tankolhatnak. Pillanatnyilag Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban olcsóbb a gázolaj, mint nálunk az áruszállítók részére. Ez annak köszönhető, hogy a szektornak különféle támogatásokat vezettek be, elsősorban a jövedéki adó csökkentésével. Ez egy fontos jelzés hazánknak is, hiszen nem lenne előnyös, ha a magyar kamionokat szinte kizárólag külföldön tankolnák. Az itthoni tankolásból jelentős adóbevételek folynak be, ezért ez nagy kiesést okozna – hívta fel a figyelmet Árvay Tivadar.

– Vannak fennakadások, nem mindig tankolhattunk akkor, amikor szerettünk volna – ezt már Gégény Tamás, a Gégény Trans tulajdonosa mondta lapunknak.

Veszélyes lehet az üres tank

Kiemelte: eddig az üzemanyagok árának változásaihoz ütemezték a tankolást, most azonban szinte üres tartállyal járnak a sofőrök, és mindennap után kell tölteniük.

– Ez rengeteg idő, energia a sofőrök részéről, csúszást eredményezhet a szállításban is. Néhány kúton kedvezményt kapnak a fuvarozók, de a 100 literes korlát miatt esélyük sincs felkeresni ezeket a töltőállomásokat, hiszen a limitált mennyiség mindössze 300 kilométer megtételére elegendő. További probléma, hogy megérkezett a tél, a kamionfülke fűtése is gázolajjal oldható meg. Veszélyes is lehet, ha ennyire kicentizzük az üzemanyagot, hiszen bármikor lehet valamilyen fennakadás az utakon, ami miatt órákat kell várakozni a hideg időben. Pontosan emiatt hangsúlyozzák a szakemberek évek óta, hogy ebben az időszakban legalább félig legyen az üzemanyagtartály – hangsúlyozta Gégény Tamás.

MI

Borítókép: Ha marad az árstop, sok kamion el sem indulhatott volna | Illusztráció: MTI/Jászai Csaba