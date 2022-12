Hogy mit is jelent ez pontosan? Amikor 2019-ben elhatároztuk, hogy megmérettetjük magunkat minden olyan sportágban, amelyben lehetőségünk lesz, nem tudtuk pontosan, hogyan fogjuk mindezt megvalósítani. De a következő években sikeresen pályáztunk az önkormányzat pályázatán parasport és fogyatékossággal élők sportja kategóriában, ennek köszönhetően 2020-ban elkezdhettük megvalósítani a terveinket. Hét különböző sportágban tűztünk ki magunk elé célokat, amiket két év alatt sikeresen teljesítettünk. Az első próbaként 20 kilométert eveztünk a Bodrogon, ezután 10 kilométert gyalogoltunk a zempléni hegyekben, majd másfél kilométert kocogtunk a Bujtosi tó körül. A negyedik próbatételként bowlingoztunk: megtanultunk gurítani és ledönteni a bábukat, majd elsajátítottuk a golf alapjait. A hatodik próba a kerékpározás volt: 20 kilométert bicikliztünk a Tisza-tó mentén, végül úsztunk a Júlia fürdőben. Fantasztikus hét esemény, számos küzdelem és megpróbáltatás van mögöttünk, amit szavakkal nehéz leírni. Minden résztvevő a maga tempójában, hihetetlenül nagy akaraterővel, sokszor nagy küzdelmek árán, de teljesítette a kitűzött célt. Huszárszki Alexendra, Huszárszkiné Hankovszki Éva, Kokas Bálint, Márton Dávid, Peller Tamás és Tolnai Tamás elsőként teljesítette mind a hét próbát és átvehette az egyedi serleget az évzáró rendezvényen, melyen jelen volt Szenti Tibor, a képviselő-testület tagja is. Ezzel azonban nincs vége a „Hétpróbásak leszünk " parasport programnak, hiszen lehetőséget kell adnunk azoknak is, akiknek eddig nem sikerült mind a hét sportággal megbirkózniuk. Jövőre folytatjuk – ígérte Tolnainé Sitku Erika, az egyesület elnöke, aki mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen formában hozzájárult programjaik megvalósításához.