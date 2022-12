Lassan búcsúzik a télbe lépő óesztendő, majd szilveszter után elhalkul minden zene, mulatság, nem durrannak már a petárdák, valahogy minden csöndesebb lesz. Még a visszatérő szürke hétköznapok is lábujjhegyre emelkednek az év első heteiben. Mindemellett vannak olyan közösségi tereink, amelyek minden évben téli álmot alszanak, ilyen például a Sóstói Múzeumfalu.

Aki arra jár, kifürkészheti – József Attila szavaival – „ölelő csöndjét néhány öreg háznak”. „Hallgatsz s csönded oly beszédes nekem” – folytathatnánk Juhász Gyulával ebben a lírai pillanatban, hiszen ezek az öreg házak télen is sok mindenről mesélnek. Legutóbbi ottjártunkkor például elég volt az ólmos szürkeségben fölpillantani a barabási iskola tetejére, és egy félrecsúszott zsindely indított el fontos gondolatot. Vajon meddig állhatnak még így, megtartva hagyományt, hitet, emlékeket?

Szalma és nád

Sokan talán nem is gondolják, hogy némelyik porta a rajta lévő házzal immár több mint 40 éve fogadja a látogatókat, holott akkor se voltak fiatalok, amikor ide kerültek.

– Ahogy az otthonunkról, úgy ezekről az épületekről is folyamatosan gondoskodnunk kell, figyelni az állagukra – vette fel beszélgetésünk fonalát a skanzen igazgatója, Baloghné Szűcs Zsuzsanna.

–Ezek olyan lebomló, természetes anyagokból – nád, fazsindely, szalma és sár – épültek, amelyeknek az élettartama rövidebb a modern építőanyagokénál. Egy szalmatető 2-3 évente rászolgálna a frissítésre, még egy nádtetőt is érdemes 5-10 éven belül megújítani, „újraverni”. A valós helyzet mégis az, hogy akadnak épületeink, amelyeket 20 éve nem sikerült felújítanunk.

– Az iskola zsindelyére azért is „ugrom”, mert azt a tetőt nemrég rakattuk újra. Mivel a megyénkben ehhez értő szakember nincs, a helyi építőipari vállalkozások kapcsolatrendszerére hagyatkozva Erdélyből hívtunk mestereket. Speciális eszközöket, például kosaras emelőt is biztosítottunk a munkához, és még így sem lett hibátlan a javítás.

– Egyébként a nádazás már nem ennyire körülményes, ahhoz Nyíregyházán is találunk hozzáértőket, és amint bevételhez, pályázatból forráshoz jutunk, mindjárt fel is vesszük velük a kapcsolatot. Most is szükségünk lesz rájuk, ugyanis régen beázó épületünk a malmunk, a teljes tetőszerkezetet szeretnénk újranádazni, mert ha nem tesszük, a tartószerkezet is tönkremehet, aminek az ácsmunkája a fedésnél is drágább – mondta el a múzeum igazgatója, akinek a fejét ilyesmiken is törnie, telefonálgatni, árajánlatokat bekérnie kell.

Kevés ember, sok feladat

Mivel az épületek zöme vályogfalú, a vályogvakolatok javítása szinte mindennapos. – A baj csak az – faggattuk tovább a témát –, hogy nem mindig szakszerűen tapasztgattuk be a keletkezett lyukakat. Muszáj lesz minden ilyen helyet visszabontanunk, hozzá pedig újratanulni a megfelelő eljárást – vallotta meg Baloghné Szűcs Zsuzsa.

Alig hittünk a fülünknek, amikor kiderült, hogy a sóstói skanzenben csupán egy három fős karbantartó csapat dolgozik, ráadásul a rendezvények előkészítése, a 9,5 hektáros terület berendezése, karbantartása is rájuk hárul, a fűnyírástól a takarításon át a fák gondozásáig, a kukák kihelyezéséig és begyűjtéséig. Mindennek tetejébe pedig még a falu baromfiudvarát és néhány juhát is gondozniuk kellett. Bizony indokolt lenne itt a létszámbővítés.

– Sokszor végeznek tűzoltómunkát a karbantartóink, de mindenki nagyon lelkes. Van olyan néprajzosunk, aki az ács- és asztalos mesterséget is kitanulta, hol itt javít, hol ott, nem egyszer beleltározott objektumokat megmentve az összesen fellelhető százból. Időnként persze kérhetünk, és kapunk is segítséget a belvárosi anyamúzeumtól, különösen most, hogy az épület felújítás miatt zárva tart. A lassan mögöttünk hagyott évben szerencsére sok mindent sikerült megjavítanunk.

– Például megrokkant a Pócspetriből érkezett szegényparaszti ház tetőszerkezete, egy ideig alátámasztgattuk, míg végül nem halogathattuk a felújítását. Nagyon oda kell figyelni az Árpád-kori falu verem- és rönkházaira is. Végre rendbe tettük a három cigányépületünket, a nyírvasvári putrit, és a korábban évekig nem látogatható cigánykunyhóinkat, veremházakat, átfedtük a tiszabecsi lakóház és a temető csőszház tetejét. A tiszabecsivel az a gond, hogy bár a fóliafedést szalmára cseréltük, rosszul tették fel a fedőanyagot. Ráadásul megfelelően kicsépelt rozsszalma lenne az igazi, amit már nem vetnek manapság. Pedig jövőre erre is találni kell megoldást, nem lesz egyszerű a feladat logisztikája – sorolta.

Még szerencse, hogy a népi építészetnek gazdag szakirodalma van, lehet honnan visszatanulni az elkopott tudást. Ebben az évben vályogvakoló workshopot tartottak, ezúttal is Tiszavasvári téglagyára adta hozzá az agyagot, víz és törek pedig akadt a faluban. Érdekes módon a workshopra civilek jelentkeztek, a dolgozókon kívül voltak vagy huszonketten. Tekintettel a nagy sikerre, jövőre is próbálkoznak hasonlóval.

Már a téma is adott: kemenceépítésről, fenntarthatóságról, a természetes anyagokról szól majd a tananyag, alighanem ennek is nagy lesz a keletje. Szerencsére a gyakorlati hagyományőrzést a Teleki László Alapítvány örömmel bátorítja, gyakran nyílik pályázatuk az ilyesmire.

Újabb szenzáció várható

Zárásképpen esett még szó a tavaszi rendszeres rágcsálóirtásról, mivel a falu három macskájából már régen kiveszett a vadászösztön. No meg az ugyancsak elöregedő, könnyen penészedő, gyakran szúette bútorzatról, némelyek csak rekonstrukcióval, másolatokkal pótolhatók. A Néprajzi Múzeum állományvédelmi osztálya ugyan besegít a kártevő-mentesítésbe, sajnos akadnak rezisztens élősködők, amelyek újabban már csak „legyintenek” a permetes fertőtlenítésre, elgázosításra.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna búcsúzóul izgalmas tematikus tervekről, és egy – a megyei és a városi értéktárban is szereplő – hatalmas, 200 négyzetméteres objektum bemutatásáról is súgott egy keveset. Ám mindezek legyenek a jövő év szenzációi.