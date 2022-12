Rényai Roland fiatal mentőtechnikus 2014 óta szolgálja odaadóan hivatását, ez időalatt számtalan embernek segített és a Nyírlugosi Mentőállomás bajtársi közösségének is ikonikus tagjává vált.

Az egyébként jó humorú életmentő felkészültsége is kimagasló, így szakmai teljesítménye és közösségéért végzett tevékenysége 2022-ben elnyerte az Országos Mentőszolgálat Iránytű Díját. Roland szabadidejében is szereti az exrém helyzeteket, sokáig krosszmotorozott és a lövészetben is otthon van.

December 31-én 20 órától Rolandnak is lehet szorkolni az Országos Mentőszolgálat játékos szilveszteri vetélkedőjén a mentők közösségi felületein - írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.