Az energiaválság súlyosan érinti a magyar háztartásokat, ám a rászorulók a jelenlegi gazdasági helyzetben sem maradnak segítség nélkül. A hatósági áras tűzifaprogram mellett a kormány az idén is biztosítja az ingyenes tüzelőt a kistelepülésen élő rászorulóknak, 5 milliárd forint ráfordításával. A pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan mintegy 180–190 ezer család kap segítséget az otthon melegének megteremtéséhez.

A pályázatok beadási határideje augusztus 31-e volt, az önkormányzatok a tüzelőanyagot legkésőbb 2023. február 15-éig oszthatják ki a rászorulóknak, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználására pedig március 31-éig van idejük. A tűzifa, továbbá a szén szállításából származó költségek az önkormányzatokat terhelik.

Ezekben a napokban „nagyüzem” van Piricsén, hiszen aki tudja, szállítja haza a telephelyről a számára kiutalt szociális tűzifát.

– Már a múlt héten hétfőn megkezdtük a tüzelőfa kiosztását, az 510 köbméterből már legalább 300 köbmétert haza is szállítottak a lakosok, lakott ingatlanként kaptak egy-egy köbmétert. Amikor esett az eső, egy-két napra leálltunk a kiosztással – tájékoztatta szerkesztőségünket Orosz László, a település polgármestere.

Nincs kapacitás a szállításra

– Sajnos, nincs sem gépi kapacitásunk, sem munkaerőnk, hogy mindenkinek a lakására elszállíthassuk a tűzifát, ugyanis a közfoglalkoztatott emberek egyrészt nyugdíjasok lettek, másrészt a munkaerőpiacon helyezkedtek el, hiszen ott magasabb bért kapnak a munkájukért. Ezért kértük azt a helybeliektől, aki megteheti, az szállítsa haza a fát. Természetesen azoknak az időseknek, akik egyedül élnek, nincs segítségük, azoknak megoldjuk a tüzelő hazaszállítását. A Nyírerdő Zrt. Nyírlugosi Erdészete szolgált ki bennünket, megkaptuk azt a mennyiséget, amire pályáztunk.

– Az elszállítást az önkormányzatnak kellett vállalnia, a fuvarozó cégnek közel kétmillió forint költséget fizettünk ki. Korábban szenet rendelt az önkormányzat, de egyre több igény érkezett tűzifára, ráadásul a környezetvédelem szempontjából sem mindegy, hogy mivel fűtenek az emberek. Egyébként a korábbi évek pályázatainak köszönhetően olyan helyzetben vagyunk, hogy a védőnői szolgálat épületén kívül mindegyik önkormányzati intézetben tudunk fahasábokkal vagy aprítékkal fűteni, gondolok többek között a művelődési házra, a polgármesteri hivatalra, a bölcsődére, az óvodára, az ebédlőre.

Környezettanulmány készül

Nyíregyházán is hamarosan megkezdődik a tüzelő szétosztása a megyeszékhely szociális tűzifaprogramjában.

– A programban nagyon fontos koordináló szerepet tölt be a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ – árulta el lapunknak Lengyelné Pogácsás Mária, a központ intézményvezetője. Kiemelte: a tűzifaigényléseket a család- és gyermekjóléti központ fogadja, s a szakemberek szigorúan megvizsgálják, hogy a jelentkezők valóban rászorulók-e.

– Minden egyes családnál környezettanulmányt készítünk. Prioritást élveznek azok, akik fával fűtenek, de a jelenlegi gazdasági helyzetben az sem kizáró tényező, ha valakinél gázfűtés van. A környezettanulmány készítésekor feltérképezik a családok aktuális helyzetét, beleértve a jövedelmi viszonyokat. Azt is megvizsgáljuk, mennyi tüzelő áll rendelkezésükre a téli időszakra, s a szempontokat összegezve állapítjuk meg a rászorultságot.

– Amennyiben pozitív elbírálást kap az igénylő, időpont alapján, a lakcímkártya felmutatásával veheti át a Nyírvv Tüzér utcai telephelyén az öt mázsa tüzelőt – ismertette az igénylés menetét az intézményvezető, hozzátéve: ahogy az elmúlt években, úgy az idén is a családoknak kell gondoskodniuk a fa elszállításáról, ám lehetnek kivételes esetek, amikor a Nyírvv szállítja házhoz a tűzifát.

– Ha megállapítjuk, hogy ágyban fekvő, vagy mozgásában korlátozott az igénylő, és nem tud elmenni a fáért, akkor gondoskodunk a házhoz szállításról. Rengeteg feladatunk van, sok helyen kell elkészítenünk a környezettanulmányt, tavaly 527 háztartásnak adtunk tűzifát, s az idén még több igénylésre számítunk. Mindez egy évek alatt kiforrott rendszerben működik, és december elsejétől egészen február 28-áig tart a program – tudatta Lengyelné Pogácsás Mária.

Jelentős önerőt igényel

Nyírbogdány is minden évben részt vesz a szociális tüzelőanyag pályázaton, s mint Lisovszki Tamás lapunknak elmondta, hagyományosan barnakőszén vásárlásra kérnek támogatást.

– Az idei pályázatunk is sikeres volt, azonban igen jelentős önkormányzati önerővel kell ezt kiegészíteni, hogy minden család megkapja a tüzelőt, ami nálunk hagyományosan orosz barnakőszén, aminek a beszerzése az idén nem problémamentes, de úgy tűnik, sikerült nemcsak ajánlatot kapnunk, hanem a tüzelőt is leszállítják. A tervek szerint a támogatást igénylő családok – az önkormányzat, a jogszabályi lehetőségek keretei között egy kicsit bővítette is a jogosultsági kört, hogy minél többen kaphassanak a tüzelőből – még az ünnepek előtt megkapják a háztartásonként 2,1 mázsa szenet. Természetesen feltétel volt, hogy a család rendelkezzen olyan készülékkel, ami alkalmas a széntüzelésre.

– Zsákokba kiporciózva érkezik meg a szén a településre, s az önkormányzat dolgozói és gépei minden portára kiszállítják a tüzelőt – tudtuk meg a település polgármesterétől.