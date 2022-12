– Különleges meglepetés egy kutató számára, amikor anyaggyűjtés és dokumentumelemzés során váratlanul olyan információkkal találja szemben magát, amelyek a saját családjának tagjaitól származnak. Én ezt is „kaptam” Erdész Sándortól, a Sóstói Múzeumfalu egykori igazgatójától, amikor a múzeum adattári anyagai között rátaláltam a hatalmas, gyakorlatilag máig kéziratban maradt életművére – ezekkel a szavakkal emlékezett Kosztyu Brigitta annak a díjnak a névadójára, amelyet nemrég alapított a Sóstói Múzeumfalu, és amely díjat november végén maga is átvehette.

Vargabetűk a pályán

Nyíregyháza szabadtéri néprajzi múzeumának munkatársa – aki jelenleg innovatív fejlesztések kidolgozásával, az ehhez szükséges pályázati háttér biztosításával, valamint írásbeli ismeretterjesztéssel foglalkozik – ugyan még csak hat éve tagja a közgyűjteménynek, de máris érdemesnek bizonyult az elismerésre.

Mint lapunknak elmondta, mindig muzeológusnak készült, ám az élet valahogy folyton vargabetűk megtételére kényszerítette. Nyírcsászáriban nevelkedett, ahol Erdész Sándor is lakott, sőt gyűjtötte népmeséit. Akkor látták el értékes anyagokkal és adatokkal Brigitta adatközlő rokonai: nagy-nagynénje és dédnagyapja.

– Sanyi bácsi testvérét, Erdész Gizike nénit még én is jól ismertem, ő ugyanis a faluban maradt, amikor a fivére elköltözött onnan, persze rendszeresen hazalátogatott – tette hozzá az emlékeiben kutatva beszélgetőpartnerünk. Aztán következtek az egyetemi évek, Brigitta Miskolcon szerzett történelem szakos bölcsészdiplomát, illetve később a muzeológus szakot is felvette. És itt jött az első vargabetű: akkoriban a második diplomáért még fizetni kellett, de sajnos sem ő, sem a családja nem álltak úgy anyagilag, hogy lediplomázhasson, egy évet tudott elvégezni csupán.

– Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, amiért egyáltalán járhattam egyetemre, de tény, kénytelen voltam az ösztöndíjamból megélni, illetve folyamatosan magántanítványokat fogadtam – árulta el.

Az elmélet embere

Kezében a történelemtanári diplomával úgy tűnt, mégiscsak beteljesedik a nagy álma, felvették történész–muzeológusnak a nyírbátori Báthori István Múzeumba. De nem hosszabbították meg a szerződését, így a második diploma megszerzése lehetetlenné vált.

– Nyilván meg kellett élnem valamiből, végül szerencsére elmehettem tanítani a helyi középiskolába, ahol tíz évet húztam le történelemtanárként. Ám soha nem éreztem, hogy a pedagógusi pályát rám szabták volna. Inkább szerettem volna olyan könyveket írni, amiket mások tanítanak meg a gyerekeknek, és nem én – vallotta. Persze tanárként is gyorsan kitűnt. Akkor lett újdonság a magyar oktatásban a kooperatív csoportmunka, a projektpedagógia, ezek meghonosításában vállalt oroszlánrészt, de kutatta a kreatív történelemtanítás módszereit, vizsgafeladatokat készített a kétszintű érettségikhez, és vizsgabizottságokban is helytállt.

A Báthori István Múzeummal 2008-ban került újra kapcsolatba: dr. Szabó Sarolta, az új igazgató kereste meg azzal, hogy a múzeum programjainak tervezésében és megvalósításában vegyen részt, igaz, csak külsős munkatársként. Két évre rá újabb karrierút kezdődött, a tankönyveire, munkafüzeteire felfigyelt a debreceni Pedellus Tankönyvkiadó is, végül 2010-től lektorként, kiadványszerkesztőként is foglalkoztatták. És jött az újabb vargabetű, államosították a tankönyvkiadást, így Kosztyu Brigittának ismét állás után kellett néznie. Egy korábbi gyümölcsöző kapcsolata segített, elhívta ugyanis magával az új munkahelyére, a Sóstói Múzeumfaluba dr. Szabó Sarolta.

– Nekem a néprajz állandóan jelen volt az életemben, ebbe nőttem bele, a paraszti életformát, kultúrát mindennap láttam a szüleimtől, a velünk élő nagyszüleimtől, a paraszti társadalom utolsó képviselői voltak ők. Ezért is írtam néprajzi témában az egyetemi szakdolgozatomat, Fügedi Márta volt a konzulensem. És ezért dolgozom egy egyetemi hallgatóknak szánt összefoglaló köteten a lokális mesekincsről, Erdész Sándor emlékének is adózva. Hiba lenne, ha az ő kutatásai kiadatlanok maradnának, és a tőle kapott örökség nem kerülhetve vissza az emberekhez, a gyerekekhez – magyarázta.

Petőfi-kiállítás

Persze Brigitta a munkahelyi vállalásaira is teljes erőbedobással koncentrál: ismeretterjesztő munkákat ír, a tudomány közkinccsé tételén fáradozik, pályázatok futnak ki a tolla alól, kiállítást tervez. Mostanság például, a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva egy verses vendéglő tematikáját dolgozzák ki. Sajátos kiállítás lesz, ahol se vitrinek, se tablók, hiszen egyetlen Petőfi-relikviájuk nincs. És ha ideje engedné, sorra írná az ismeretterjesztő köteteket gyerekeknek, ötlete ugyanis volna bőséggel. Szerencsére a jelenlegi igazgatója is mindenben támogatja.

Borítókép: A házi ünnepségen a díj átadásának pillanataiban, Kosztu Brigitta ( középen) | Fotó: Múzeum