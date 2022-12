Védőcsizma, bevetési ruha, védősisak és védőkesztyű, erre pályázott az idén az önálló beavatkozásra is jogosult Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melynek 24 vonuló tagja az idén már 70 esetben bizonyította felkészültségét, legtöbbször balesetek műszaki mentésében vettek részt. A mentőszervezetük is nyert például bevetési dzsekit, nadrágot – tudtuk meg ifj. Suller Gyula parancsnoktól, aki elmondta, minden évben élnek a pályázati lehetőséggel, hiszen az eszközök és felszerelések nemcsak a munkájukat segítik, hanem a saját biztonságukat is szolgálják.

Nagyobb biztonságban

– Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 700 millió forintos kerettel írta ki a 2022-es pályázatot, az idén 46 millió forintot nyertek a szervezeteink – mondta Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője elmondta, folyamatosan alakulnak az önkéntes tűzoltó-egyesületek, míg a megyénkben 2012-ben 22 volt, ma a számuk eléri a 40-et. A tűzoltóknak el kell jutni a kár­eset helyszínére, s az sem mindegy, hogy ott a beavatkozást milyen eszközökkel és felszereléssel végzik. A pályázat ahhoz nyújt támogatást, hogy új és minőségi, szakmailag megfelelő eszközökkel nagyobb biztonságban hajthassák ezt végre a tűzoltóink. Kevés ennél veszélyesebb munka van – vélekedett az alezredes, aki annak a reményének is hangot adott, hogy ezek a felszerelések porosodjanak a szertárakba, legyen ezekre minél kevesebb esetben szükség, hiszen az azt jelenti, nem kell tűz- és balesetekhez vonulni, veszély- és katasztrófavédelmi helyzetben helytállni.