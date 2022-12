„Jobb volt, mint egy szombat esti buli” – foglalta össze röviden és tömören a Labor Café két ünnep közötti segítő akcióját az egyik fiatal önkéntes. Kell ennél több? Aligha.

A nyíregyházi adománykávézó vezetője, Fekete Éva felhívására december 28-án, szerdán téli szünetüket töltő középiskolások, vizsgára készülő egyetemisták, családok és nyugdíjasok közösen pucoltak, szeleteltek, porcióztak és csomagoltak már reggel hét órától, hogy délre biztosan elkészüljön a bográcsgulyás. Az ötven adag sűrű, forró levest, s mellé a kétszáz szelet bejglit és ládányi gyümölcsöt a Periféria Egyesület munkatársainak segítségével jutották el az otthontalanoknak. Nem ez a Labor Café első ilyen megmozdulása, 2017-ben nyújtottak először segítő kezet a periférián élőknek.

Visszaépíteni a közösséget

– Akkor a hideg januári, februári napokban megnyitottuk a kávézót a hajléktalanok előtt, reggel héttől este hétig melegedhettek nálunk, és főtt ételt, szendvicseket, forró teát készítettünk nekik a helyiek bevonásával. Megértették, hogy nem a rendszer ellátottjaiként, hanem egy közösség tagjaiként jöhetnek be a Laborba, így ők is részt vettek a főzésben, a közösségi tér üzemeltetésében. A koronavírus-járvány alatt heti rendszerességgel készítettünk önkénteseinkkel „szeretetszendvicseket” a Periféria Egyesület utcai ellátottjainak – mondta el lapunknak Fekete Éva. A kávézó vezetője hozzátette: minden olyan kezdeményezésük népszerű, ami a legnehezebb körülmények között élők felé fordul segítő szándékkal.

– Jó érzés tudni, hogy vannak, akiket ezekkel a programokkal értünk el, a lakhatásukban, munkavállalásukban segíthettük, és már nem az utcán élnek. Azzal, hogy növeljük az utcán élők kapcsolati hálóját, támogatjuk őket az integrációban, hogy újra a társadalom tagjainak érezzék magukat.

– A közös főzéssel most a Labor-közösséget építjük újra. Sokak gubóztak be a Covid, a háború, az energiaválság miatt, akiknek kell valami nyomós ok, hogy kimozduljanak. Ez a segítő akció egy teljesen random, vegyes csapatot toborzó esemény volt, sokak itt ismerkedtek meg egymással, mégis olajozottan, szervezetten és remek hangulatban dolgoztak együtt egy nagyon fontos ügyért. Hálásak vagyunk a magánadományozóknak, akik kisebb-nagyobb összegekkel, összesen 120 ezer forinttal támogattak minket ebben. Biztosan lesz folytatás.

Kollégánk, Lengyel Nóra és családja is csatlakozott szerdán az önkéntesekhez.

– Évek óta figyelemmel kísérjük a Labor Café munkáját, működését. Folyamatosan szerveznek szociális fókuszú programokat, segítenek a rászorulóknak, összefogják a fiatalokat, akik bármikor beülhetnek beszélgetni vagy tanulni az adománykávézóba. Nekem is van egy tinédzser fiam, megnyugtat, hogy a barátaival itt jó helyen vannak, és nem az utcán csatangolnak – mutatott rá munkatársunk.

Jó érzés segíteni

– Megható volt látni, milyen sokan eljöttek a főzésre a tinédzserektől a nyugdíjas korosztályig. Igazából már baráti társaságnak is lehet nevezni a laborosokat, akik nemcsak szórakozni járnak össze, segíteni is, ha kell. Pillanatok alatt összeáll annyi önkéntes, hogy a munka inkább szórakozás, amivel aztán örömet szerezhetünk. Szeretném, ha ezt a fiam minél többször megtapasztalná, ahogy azt is, milyen jólesik az ember lelkének, ha másokon segít.