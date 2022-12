Visszaveszik, kicserélik

Húsz éve dolgozik már a szakmában Tóth Gábor, aki másfél éve vezeti a nyíregyházi belvárosban található elektronikai szaküzletet, a Best Byte-ot. Mint azt lapunknak elmondta, természetesen amennyiben nem megfelelő egy ajándék, a blokk ellenében visszaveszik, kicserélik.

– Ez alól mondjuk kivétel, ha egy epilátort vagy egy fejhallgatót használat után hoznak vissza, az ilyen és ehhez hasonló elektronikai dolgot csak bontatlan csomagolásban áll módunkban becserélni. Egy televíziót csak meghibásodás esetén és csak három munkanapig tudunk visszacserélni, azt követően a szerviznek továbbítjuk a terméket. Ilyen helyzetekben a fogyasztóvédelmi törvény az irányadó – tudtuk meg az üzletvezetőtől.

Tóth Gábor hozzátette, a mostani karácsony slágerei a mobiltelefonok, a forrólevegős sütők, illetve a bluetoothos fejhallgatók, hangszórók voltak, de az idén is sokan vitték a háztartási kisgépeket, a szépségápolási, egészségmegőrzési termékeket, ezek mellett kelendőek voltak a játékkonzolok is.

Máig él a tévhit

– A slágertermék nálunk természetesen a mobiltelefon volt az idén – mondta érdeklődésünkre Horváth Gergő, a Nyíregyháza belvárosában található FirstPhone szaküzlet eladója. Elmondta, természetesen egy esetleges visszacserélésnél betartanak minden érvényes jogszabályt, de csak azért nem cserélnek vissza egy telefont, mert mondjuk a színe nem tetszett a megajándékozottnak.

– Szoftveres meghibásodás esetén, blokk ellenében visszavesszük a terméket, de ha leejtették és összetörték, akkor nem vagyunk erre kötelesek – tette hozzá Horváth Gergő, akinek ez az első karácsonya az üzletben.

– A karácsonyi ajándékozások alkalmával legjobb szándékunk ellenére sem mindig sikerül a megfelelő ajándékot megtalálnunk szeretteink számára – kezdte reagálását Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület elnöke.

– Sokakban máig él az a tév-hit, hogy három napon belül minden esetben vissza lehet vinni a terméket az üzletbe, még akkor is, ha az nem hibás. Ám az úgynevezett 3 munkanapos cserejog kizárólag a kötelező jótállással érintett termékekre vonatkozik, a többi termékre két év szavatosság érvényes.

– A nem hibás termékek személyes vásárlásakor a kereskedőt nem terheli sem cserekötelezettség, sem a termék vételárának visszafizetési

kötelezettsége, azonban üzletpolitikai megfontolásból, a jó hírnév érdekében az üzletek nagy része biztosítja a cserét ebben az esetben is.

– Emellett a vevő és a kereskedő megállapodhatnak a termék vételárának levásárlásában is. Emiatt célszerű a vásárlásról kapott nyugtát, blokkot megőrizni. Ezen lehetőségekről érdemes már a vásárlás előtt érdeklődni az eladónál, és ha e lehetőségeket egyébként írásban nem jelezte a kereskedő, akkor érdemes azt kérni, hogy ezeket a blokkon vezessék fel – így a vásárló később hivatkozhat rá.

Elállási jog illeti meg

– Más szabályok vonatkoznak az online térben a webáruházi vásárlásokra. Mivel az internetes vásárlások során nincs lehetőség a kiválasztott termék közvetlen megtekintésére (pl. egy ruhadarab felpróbálására), a vásárlókat a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlása megoldást jelenthet olyan esetekre is, ha a termék nem érkezik meg a vállalt karácsonyi időre, nem azt a terméket kaptuk meg, amit megrendeltünk, vagy ha az áru hibás. Megjegyzendő azonban, hogy egyes termékkörök kapcsán a vásárlókat nem illeti meg az előzőekben vázolt elállási jog – ilyenek az élelmiszerek, kibontott csomagolású CD/DVD/szoftver, letöltött programok, a fogyasztó egyedi utasításai alapján legyártott termékek, kibontott csomagolású higiéniai termékek. Fontos tudni, hogy az elállási jog akkor sem illeti meg a vásárlót, ha online aukciós portálokon, apróhirdetéses oldalakon vagy közösségi médián keresztül magánszemélytől rendel.

– Ez év januárjától új szabályok vonatkoznak a szavatosságra. Az új szabályok értelmében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven (ez korábban hat hónap volt) belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában is fennállt – zárta gondolatait Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület elnöke.

LTL, TG

Illusztráció: Dodó Ferenc