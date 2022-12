„Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek.” Ady Endre örök érvényű sorai nélkül manapság már nincs karácsony, hol itt, hol ott bukkan fel a vers minduntalan. És ugyanez a kedves kis falu – kinek-kinek a magáé – jelenik meg sokak (főleg a vidéket ismerők) lelkében, a karácsony békéjének előképeként. Talán ugyanezért nézegetjük szívesebben azokat a téli képeslapokat, amelyek egy idealizált világba visznek, dombok, fenyvesek közé, kis kápolnák mellé, falusi havas utcákba, legfeljebb természetközeli apró óvárosok tereire.

A „nagyváros durva zaja” – visszautalva a versre – aligha kedvez az elcsendesedésnek. Ezért se lehetne szebb a télelő, álomhava, vagyis a december másutt, mint falusi környezetben, és ezzel alighanem sokan egyetértenek. Ilyen romlatlan falusi miliőt viszont lassan már csak a skanzenekben találunk. Ennek a vágyával kerestük fel a Sóstói Múzeumfalut, hogy megérdeklődjük, oda hogyan köszöntött be az idén az advent.

Adventi kalendárium

– Némi szomorúságot hozva, mert bár szerettünk volna egy négy alkalomra tervezett eseménysorozatnak teret adni itt, bemutatva, hogyan zajlott a falvakban a karácsonyi készülődés, de a kialakult helyzet, a begyűrűző energiaválság miatt nem volt erre lehetőségünk – mondta el lapunknak a sóstói skanzen igazgatója, Baloghné Szűcs Zsuzsanna. – Jeles napjaink bőséggel vannak ebben az időszakban, Miklós-naptól András napján át Borbáláig, és persze Lucát se felejtsük ki. Mindegyiknek egyedi jellege van, tele jóslásokkal, hiedelmekkel, varázslattal, szerelmi praktikákkal. Ezeket, a Szatmár-Bereg és a szabolcsi vidék gazdag hagyományegyüttesét szerettük volna bemutatni. A legnedvesebb hónapot jelző hagymakalendáriumot, azt, hogy a tirpák családoknál a tisztaszobában szalmát tettek az asztal alá, ettől várva bőséges termést. Csodálatos, játékos szokásemlékünket, a betlehemezést, a kántálást, s szerettünk volna lelkes hagyományőrzőket meghívni hozzánk.

– Mégsem adtuk teljesen búnak a fejünket. Ahogy korábban is tettük, ez idő alatt most is az online térbe invitáljuk az érdeklődőket. A törzsközönségünk már jól tudja, tavaly is minden napra kirukkoltunk valami meglepetéssel advent időszakában. Akkor a múzeumfalu ablakait díszítettük fel, a várakozás idejére egy-egy rövid idézettel köszöntve az napot. Most egy kicsit a szakmaiságot helyezzük előtérbe, ismeretterjesztést végzünk – tudtuk meg. (Cikkünk megjelenése kapcsán meg is győződhetünk minderről a Sóstói Múzeumfalu Facebook-oldalán, ahol egyre csak gazdagodik az „Adventi kalendárium” szöveganyaga.)

Elcsendesedés időszaka

– Intézményünk külön nem karácsonyozik a dolgozókkal közösen – árulta el ezt is az intézmény vezetője –, de mindig készülünk egy záró közös ebéddel. Ezen a záróbulin köszönjük meg egymásnak is, hogy együtt dolgozhattunk, ilyenkor egy kicsit sorra vesszük az elmúlt év sikereit, hálát adunk, hogy eredményesen lezárhattunk egy időszakot – hangzott el. Megtudtuk, hogy az idén karácsonyi tisztaszoba vagy porta se készül az ünnep relikviáival, már csak azért sem, mert téliesítették az épületeket, ilyenkor tisztítják meg, mossák le a tárgyaikat.

– A karácsony az elcsendesedés időszaka mindannyiunk számára, előtte persze folynak a háttérmunkák: raktárpakolás, leltározás, tanulmányírás, az év lezárása. Azért persze nekünk is lesz egy saját karácsonyfánk a főépület fotocellás ajtaja előtt, aki erre jár, megcsodálhatja. Hagyományos módon, pattogatott kukoricával, papírdíszekkel, gyertyával, dióval díszítjük fel – értünk beszélgetésünk végére.

Együtt az ünnepen

Búcsúzóul megkérdeztük, hogyan karácsonyozik a családjával egy ilyen intézmény vezetője.

– Talán mint sokan mások: dekoráljuk a lakást, a legkisebb, 4 esztendős lányunkkal több napon át gyúrjuk közösen a tésztáját a mézeskalácsnak, amiből több adagra is igény van. Gyakran énekelünk, a nagylányunk már összeállított egy karácsonyi zeneválogatást, amibe George Michaeltől a hagyományos karácsonyi zsoltárokig, énekekig szinte minden belefér. És természetesen az ünnepen összejövünk a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, meg persze minden vasárnap templomba megyünk, ahogy az egy Jézus születését váró és ünneplő református családtól megszokott.

