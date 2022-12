Bár az energiaválsággal kapcsolatos önkormányzati intézkedések részeként nem tartunk városi szilveszteri ünnepséget tűzijátékkal, zenekarokkal, az adventi forgatag vendéglátósai az év utolsó estéjén is nyitva tartanak, s az óriáskeréken is lehet búcsúztatni az óévet. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület által finanszírozott ünnepi díszkivilágítás időtartama is kitolódik: a szokott éjjel tizenegy órai lekapcsolás helyett az újév első órájában is fényben pompázik majd a Kossuth tér – olvasható dr. Kovács Ferenc polgármester közösségi oldalán.

KM