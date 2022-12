– Az önkéntességnek közösségépítő ereje van, a legnehezebb helyzetekben, a legnagyobb kihívások idején mutatja ezt meg. Amikor a szeretet ünnepére a lakásukat és a lelküket is díszbe öltöztetik, szenteste gondoljanak arra, hogy önök valamennyien már becsomagoltak és átadtak egy ajándékot – nézett szét a teremben az elnök, aki önkéntes munkát is végzett a humanitárius válságban.

Elismeréseket adtak át

Mint mondta, soha nem felejthetjük február 24-ét, amikor a szomszédos országban kitört a háború, és emberek tíz- és százezrei menekültek Ukrajnából biztonságot és békét keresve.

– A Covid-világjárvány után nem gondoltuk, hogy még egy olyan kihívás elé nézünk, amely egész Európát újratervezésre készteti. A Magyar Vöröskereszt megyei önkéntesei, fiatalabbak és idősebbek két kezük munkájával, a szabadidejükben mindent megtettek azért, hogy támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, a háború borzalmai elől menekülőknek és a határon túl maradtaknak is. Önök újra és újra adnak magukból, ez egy világjobbító tevékenység – mondott köszönetet minden önkéntesnek dr. Pataki Piroska.

Majd Gurály Edina megyei igazgatóval közösen adták át a vöröskeresztes tevékenységért odaítélhető ezüst és bronz fokozatú elismeréseket, dicsérő oklevelet, elnöki dísz­oklevelet, az Életmentő érdem­érmeket, az Év Önkéntese oklevelet, valamint a Vöröskeresztes Szolgálatért érdem­érmet, s külön köszöntötték a humanitárius válságban önkéntes munkát végzőket.

– A munkánk egyetlen területét, a katasztrófahelyzet kezelését szerettem volna elkerülni, de február 24-e után ezt is megtanultuk, példaértékűen segítettük a menekülőket, családokat, amiben hatalmas segítséget jelentettek az önkéntesek, akik jöttek egyedül vagy baráti csapatban. A szívünkben, a lelkünkben őrizzük őket, s erre az ünnepre most kellett időt szánnunk, hogy kifejezzük köszönetünket – mondta Gurály Edina. Az ünnepségen mutatták be Tóth Sándor Vöröskeresztes önkéntesek Szabolcs vármegyében 1880–1945 között című kötetét, amely bizonyítja, az önkéntességnek évtizedekre visszanyúló hagyománya van nálunk.