A Kisvárdáról, illetve a környékről elszármazottak, ha viszonylag ritkán is, időnként visszatérnek azért, hogy emlékeiket felidézzék, és meglátogassák azokat a helyeket, amelyekhez kötődnek. Ilyen nagy és rendszeres visszatérők voltak a Dinerek is. Diner Géza évente általában két alkalommal (rendszerint májusban és Mindenszentek idején) ellátogatott Kisvárdára.

A város központjában a templomok és a művelődési központ társaságában álló eklektikus épületben találkoztam 1990-ben a Diner fivérekkel, dr. Diner Gáborral és Diner Gézával, akik mindketten budapesti lakosok voltak. Az épület ma a Várday István Városi Könyvtár. Ezt az épületet Diner Gyula az első világháború előtt a kisvárdai ipar és kereskedelmi és részvénytársaság részére építtette.

„Mindenszentekre jöttünk haza” – kezdte akkor a beszélgetésünket dr. Diner Gyula. „A régi temető kápolnájában nyugszanak szüleink, nagyszüleink és legidősebb bátyánk, István”.

„Nagyon szépen sikerült az épület felújítása, amelynek szívből örülök” – mondta Diner Géza. „Látom, hogy a Szent László utcával párhuzamosan épül az új városrész, és felújítják a központot is”.

Diner Gézával ezt követően még csak leveleztünk, majd 2017-ig, minden évben a látogatások alkalmával hosszas sétákat tettünk a városban. Mindig más-más területeket jártunk be délutánonként, esténként. Géza ilyenkor felelevenítette emlékeit. Az ilyen alkalmakkor találkozott a városban élő barátaival ismerőseivel. Igyekezett a város vezetőivel is találkozni, ahol naprakész információkat szerzett a településről, a fejlesztésről, az elképzelésekről, a jövőről.

Megállapodtak 2000. május 23-án a Várda Drink Rt. vezérigazgatójával, Szilágyi Lászlóval arról, hogy a társaság révén előállított és vezető terméknek szánt keserűlikör Diner Istvánnak állít emléket. A Diner Bittert az Rt. forgalmazta. Ezen a napon egy másik megállapodás is született a város vezetésével. A képviselő testület tagjai úgy döntöttek, hogy a Csillag és a Mártírok utcákat összekötő új út nevét a Kisvárda múltjához kötődő Diner családról Diner utcának nevezi el.

Az évenkénti látogatásoknál rendszeresen sétáltunk – mindig egy újabb városrészben. Közben felkereste ismerőseit és a még meglévő barátait is. Járt Anarcson is, majd megtekintette a kisvárdai épületeket. Szóba kerültek a famíliához tartozó ingatlanok, így a Szent László utcán lévő Hegedűs-féle ház is, ami ma már az emlékek tárháza. Mindenszentekkor a régi temetőben a látogatások alkalmával részesei voltunk a különböző egyházi szertartásoknak is. Az elmúlt néhány évben elmaradtak a városi, esti séták, az élményteli beszélgetések. Géza a korára tekintettel már nem tudott eljönni a szeretett városába. Hiányoztak ezek a látogatások.

Diner Géza október 8-án, 99 évesen visszaadta lelkét teremtőjének.

Végakaratának megfelelően hamvait a régi temetőben lévő, családi Diner kápolnában helyezték el örök nyugalomba. Diner Géza! Kedves barátom, hiányzol! Nyugodj békében!