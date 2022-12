Egy új korszak kezdete

Dr. Vinnai Győző köszöntőjében elmondta, a történészek az Ágis tragédiájának megjelenési dátumát tartják a magyar felvilágosodás kiindulópontjának.

– Ezután megindult a polgárosodás, majd a reformkorban az ország gazdasági felemelkedése, a jogok kiterjesztése valósult meg. Ez a folyamat alapozta meg azt, hogy hazánk egy modern polgári nemzetállam lehessen. Ennek egyik építőköve volt a magyar nyelv, melyet Bessenyei is felkarolt. Amikor Bessenyei megszületett, minden változatlannak tűnt: a középkori eszmék és intézmények működtek. Ám amikor Bessenyei Bécsben járt, ráeszmélt, mennyire fejletlen Magyarország a kultúra területén. Ez a művelt környezet arra sarkallta, hogy hazájában is változást indítson el. Ilyen az, amikor egy ember nemcsak magáért tesz, hanem a településéért és a hazájáért is - hangsúlyozta a országgyűlési képviselő, hozzátéve: Bessenyei Györgynek 1772-től kezdve egymás után jelentek meg költeményes kötetei, drámai munkái és prózai értekezései.

– Amikor a nehézségekről beszélünk, akkor a közösség és a kultúra adhat erőt nekünk – erről is szól ez a mai nap – ezt már Nacsa Lőrinc mondta el a jelenlévőknek.

Kiemelte: van egy örökségünk, amit kötelességünk ápolni, és Bessenyei emlékét nem csupán Tiszabercelnek, hanem az egész országnak őriznie kell.

– Ám az örökségünk a jövőnket is jelenti, amit az elődeinktől kaptunk, és nem elég tovább vinni, életet is kell lehelnünk belé. Ma nehéz időket élünk, ezért szükségünk van az összefogásra, és érdemes Bessenyei György munkásságából levonni azokat a tanulságokat, melyeknek napjainkban is hasznát vehetjük, amelyek segítik a közösséget – hangsúlyozta.

Bessenyei Györgyről dr. Fazekas Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem docense tartott előadást, majd az ünneplő tömeg a Bessenyei-emlékházhoz vonult, ahol elhelyezték a tisztelet koszorúit.

KM