A köd, a nyirkos, párás levegő és a hideg egyértelműen jelzi, hamarosan itt a tél, ám amíg a mínuszok meg nem érkeznek, bizony épp az időjárás miatt arra kell számítani, hogy a kórokozóknak ideális környezetben egyre több lesz a felső- és alsóléguti betegségben szenvedők száma. Már a mostani háziorvosi és szakorvosi tapasztalatok is azt mutatják, a velünk és körülöttünk élő vírusok, baktériumok nem kímélik a szervezetet, ráadásul itt van – sajnos el sem ment – a Covid- és már igazolták az influenzavírust is, azaz a kihívás nagy. Azt, hogy mit tehetünk egészségünk megőrzése, a mielőbbi gyógyulás érdekében, dr. Kerényi Ildikó tüdőgyógyász főorvos foglalta össze.

– Mindezek mellett a köd a légszennyezettséget is lefelé nyomja, ami kimondottan ingerli a légutakat, mindez afelé hat, hogy sokasodnak a panaszok, egyre több hurutos, tüdőgyulladásos esetünk van itt a gondozóban is – tudtuk meg a Jósa András Oktatókórház Megyei-Városi Tüdőgondozó Intézetének vezetőjétől.

Erősítsük az immunrendszert

Talán elcsépeltnek hangzik, de a mégsem elég komolyan vett mondatok nagyon fontosak. Tartózkodjunk szabad levegőn, de lehetőleg nem a ködös, esti, már füstöt lenyomó órákban, hanem a napközbeni tisztább levegőben. A beltéri mozgás is sokat számít, akár a lakásban is át tudjuk mozgatni izmainkat, az egész testünket.

Az egészséges életmód másik része, a változatos, vitamindús táplálkozás, amiben mindenképp részesítsük előnyben a hazai termelésű, idényzöldségeket és gyümölcsöket. A retek, a savanyú káposzta, a cékla, az alma igen sokat tud tenni az egészségünkért. Ha pedig ebből mégsem tudjuk bevinni a megfelelő mennyiséget, akkor vitaminkészítményekkel kiegészíthetjük. Érdemes korcsoportokra specializált terméket választani, hiszen ezek már a szükséges nyomelemeket is tartalmazzák.

A komplex vitaminokban azonban nincs C-vitamint, ami külön kell bevenni, de ez utóbbit sem szabad, főleg huzamosabb ideig túlzásba vinni, mert a szükségestől (napi 500 mg-nál kevesebb) nagyobb mennyiség kiürítése megterheli a vesét. Természetesen megfázás, nátha esetén növelhető az adag 1000 mg-ra.

Amire ugyancsak nagy szüksége van a szervezetnek, az a D-vitamin, amiből a téli időszakban a 3-4000 NE is javasolt, s a készítmények közötti eligazodásban a gyógyszerészek is szívesen segítenek a pácienseknek és a háziorvos javaslatát is érdemes meghallgatni.

– Beszélni kell a koronavírusról, mert itt van, s akárcsak az elmúlt két évben, most is az őszi-téli időszakban várható, hogy jelentősebb számú megbetegedést okoz. Hazánkban biztató, hogy magas az átoltottság. Ha Covidról beszélünk, akkor szerintem a 3. emlékeztető vakcina mindenképp javasolt, a 4. pedig egyéni megfontolás tárgya, amiről szintén konzultálni kell orvossal – javasolja a tüdőgyógyász főorvos, hozzátéve: hogy közösségben vagyunk, a gyerekek saját közösségükben hozzák és viszik a vírusokat és ez körbejár az egész családban, de ez az egész világon így van, nem magyar sajátosság.

Kérjük az oltást!

És már itt az influenzavírus, a háziorvosoknál pedig a védőoltás. Magyarországon összesen 1,3 millióan kérhetik térítésmentesen az influenza elleni oltást, a 60 év felettieknek, a krónikus betegnek és kismamáknak is jár az ingyenes vakcina.

– Egészséges, jó általános állapotú beteget érdemes oltani, vagyis addig kell felvenni, amíg nem vagyunk megfázva, nem produkálunk influenzaszerű tüneteket, amire ebben az időszakban sokkal nagyobb az esély – tanácsolja dr. Kerényi Ildikó, aki kezdőorvosként kapott először influenza elleni vakcinát, s azóta is minden évben beadatja, hiszen a védőoltás összetétele évente aszerint változik, hogy melyik kórokozó dominál. Azt tudni kell, a vakcina nem azonnal fejti ki a hatását, ehhez szükség van 2-3 hétre, azaz még a influenza-járvány előtt, már most érdemes oltatni, a tapasztalatok szerint december közepétől, végétől februárig kell a járványra számítanunk, s az egyre magasabb megbetegedési szám arra utal, hogy ellentétben a korábbi évekkel, amikor maszkot viseltünk, betartottuk a higiénés szabályokat, kerültük a tömeget, már nem lehet elkerülni a influenzajárványt.

dr. Kerényi Ildikó

Fotós: Sipeki Péter

– Ha elkezdődik egy hurut és pár napon belül nem javul, keressük fel a háziorvost, aki eldönti, tesztre, gyógyszeres kezelésre van-e szükség. Amire sokan nem fordítanak figyelmet, az a pihenés, ha nem is ágynyugalom, de töltsünk otthon néhány napot, ami a gyógyulás szempontjából is fontos – hangsúlyozta a szakorvos. Ha a nátha mellett van egy kis hőemelkedésünk, nem nagyon magas lázunk, vegyünk be lázcsillapítót, ha 1-2 nap alatt nem javul, menjünk el a családorvosunkhoz. A légútjaink védelmében hasznos lehet a méz fogyasztás – annál, aki nem allergiás rá –, mert védőbevonatot képez a torokban. A torokfertőtlenítő is jó, ha már érezzük a kaparó érzést.

Negyven felett ingyenes

A légutak védelme azért lényeges, mert a kórokozók egyre lejjebb jutva elérik a hörgőket, majd a tüdőt, ami már hosszabb gyógyulási időszakot, sokkal súlyosabb betegséget eredményez. Azt is tudomásul kell venni, olyan csodagyógyszer nincs, amiből egy szemet bevéve azonnal meggyógyulunk, és ez igaz minden betegségre.

Ha pedig a tüdőnk védelméről beszélünk, akkor a negyven éven felülieknek és a dohányosoknak kimondottan javasoljuk az évenkénti, ingyenes tüdőszűrést. A vizsgálatra szükséges iratokat – személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya – mindenki hozza magával, ennek hiányában elmarad a vizsgálat – figyelmeztetett a tüdőgondozó vezetője.

BM