Ismét egy nagyobb volumenű 1,121 milliárd forintot felölelő útfelújítás zárult le nemrég a szabolcsi megyeszékhelyen, ennek a zárórendezvényét tartották hétfőn a projektgazdák a városházán. Mindig öröm, amikor egy projekt megvalósul és befejeződik egy beruházás, különösen egy olyan, amelyik nagyobb közösség javára szolgál. Ilyennek számít a már említett beruházás-csomag is, hiszen két emblematikus, nagy forgalmú út újulhatott meg egy csomóponttal, melyek az egész város közlekedési vérkeringésére kihatnak.

Gál István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető helyettes még prezentáció formájában is bemutatta a beruházás leglényegesebb elemeit.

Ennek megfelelően a Korányi Frigyes utca a Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig vált ismét komfortossá a közlekedők számára közel 2,7 kilométer hosszan, bruttó 833,4 millió forintból. Egy 99 méteres szakaszon kiegészült kerékpárforgalmi útpályával, és 643 méteren a vízvédelmi létesítményekről is gondoskodtak. Az említett összegből az utcában bővült a körforgalmak sora, méghozzá a Csaló közi csomópontban, ami tovább könnyítette a közlekedők helyzetet.

A másik fontos projektelem a Szarvas utca, amely a 61. számtól a 109. számú ingatlanig igencsak rászolgált már a felújításra. Összesen 137,9 millióból itt a burkolatot 466 méteren cserélték újra, 285 méter hosszan itt is kialakítottak kerékpárutat, és vízelvezetés is megoldottá vált 236 méteren. A kerékpárszakaszok pótlásával most már mindkét utcában folytonossá válhatott a kerékpáros közlekedés, odafigyeltek az akadálymentesítések kialakítására – ami vonatkozik az autóbuszperonokra is –, mindez pedig az autóbuszöblök megfelelő kialakítását hozta magával. Mi sem bizonyítja jobban, mennyire jól gazdálkodtak a meglévő forrással, mint az, hogy 12,5 millió forintnyi maradványösszeg is keletkezett: ebből az idén tavasszal az új körforgalmú csomópont keleti ágán közel 385 méteren járda épülhetett.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a sajtótájékoztatón külön kiemelte, hogy ezekkel az utakkal nem csupán a forgalmi túlterheltségen lehetett könnyíteni, de amikor egy út vagy útszakasz megújul, a környezet is szebbé válik. – A beruházással minden közlekedő elvárására tekintettel voltunk, hiszen egy út nem csak az autósokat szolgálja, utalnék itt például a gyalogos és kerékpáros átvezetésekre. És ami talán a legfontosabb, a beruházás a város zöldebbé tételét is lehetővé tette, hiszen 51 facsemetét és 694 cserjét helyeztünk ki a fejlesztés során, és 1323 négyzetméternyi területet érintő füvesítés volt – fogalmazott. Az elhangzottakhoz Dicső Péter, a NyírVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgató annyit tett hozzá, hogy az önkormányzati utak kezelőjeként minden ilyen és hasonló beruházásnak örülnek, ami pedig a Szarvas utca még egy kicsi szakaszát érinti, jövőre, ha a nagykörutat befejezik, a Szarvas utca komplex felújításáról beszélhetünk.

MJ