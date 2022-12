– Rendezvényeink fókuszában az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók támogatása állt, a legtöbb érdeklődőt a sport-, családi és gyerekprogramok vonzották. Szinte minden hónapban készültünk valamivel – összegzett Kiss Hedvig, az egyesület elnöke.

Futás és jótékonykodás

– Az első nagy program az I. Ápolók futása volt februárban, Kossuth Zsuzsanna első főápolónő születésnapja alkalmából – ez országosan az első ilyen típusú kezdeményezés, volt, s nagy érdeklődés kísérte. Több száz szociális és egészségügyi dolgozó, családtagjaik, valamint támogatóik futották vagy sétálták le a 4 kilométeres távot. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségre és a sportra az ellátók körében is, hiszen minden napjukat azzal töltik, hogy másokat ápolnak és gondoznak, de nem szabad elfelejtkezniük saját magukról sem. A program során adománygyűjtést is szerveztünk, amelynek köszönhetően egy elhunyt kollégánk családját segíthettük a nehéz időszakban.

– A március az egész országban az adománygyűjtésről szólt, melyből az egyesület is kivette a részét, azonban mi nem csupán a háború elől menekülteknek gyűjtöttünk: felmérést végeztünk a megyében, hogy megtudjuk, mire van szükségük azoknak, akik a befogadást, ellátást és szállást intézték a határmenti területeken. Az önkéntesek olyan csomagot kaptak, amely a személyes higiéniájukat biztosította.

– Az április a húsvétról és a készülődésről szólt. Gyerekeknek készültünk programmal, a nyuszi partin az ünnep hagyományaiba vezettük be az érdeklődő kicsiket, szüleiket, nagyszüleiket. Gyerekzsivajtól volt hangos a Szabadság tér a tojáskeresés közben, s nem maradhatott el a tojásfestés, a kézműves ajándékok és díszek készítése sem. A résztvevőket hagyományos húsvéti sonka, fonott kalács és a torta várta.

– Májusban megrendeztük a II. Ápolók futását, ezúttal Florence Nightingale születésnapja alkalmából, a modern nővérképzés, valamint betegellátás reformjának elindítójának tiszteletére – ezúttal két távon futhattak a résztvevők. Lehetett sétálni, kocogni, de lehetőséget adtunk azoknak is, akik aktívan sportolnak. Színes elfoglaltságokat kínáló standokkal is bővítettük a rendezvényt, így az családi nappá nőtte ki magát, ahol mindenki részt vehetett szűréseken és megismerhetett új mozgásfajtákat is.

– Újra volt Ápolók az Ápolóért adománygyűjtés, ahol nem csupán az adományokat, de a nevezési díjakból befolyt összeget is felajánlottuk egy elhunyt kollégánk családjának. Azt látva, hogy mekkora sikert aratott a sport a gyerekek körében is, rajzpályázatot hirdettünk a sport fontosságáról.

– Júniusban a szórakozásé volt a főszerep, az egyesület retro partyján ereszthették ki a fáradt gőzt a szociális és egészségügyi szférában dolgozók, akik az idén is eltölthettek egy napot a fürdőben. Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” születésnapja, július 1-je az egészségügyi ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, s a szociális ágazattal társulva az addigi legnagyobb létszámmal büszkélkedhetett az Élet Forrása Egyesület programja.

Versenyek és nyeremények

– Mivel tavaly az állatparki látogatás volt a legnépszerűbb, így nem is volt kérdés, hogy az idén is kedvezményes belépést biztosít az egyesület és az állatpark a szociális és egészségügyi szférában dolgozóknak, s családtagjaiknak. A szeptemberi programon több ezren vettek részt, az egyesület pedig tombolasorsolást is szervezett, ahol értékes szolgáltatásokat nyerhettek a szerencsések.

Ehhez hasonlóan, az országban először megszervezett „Ki mit tud a demenciáról?” versenyen is nagy értékű ajándékokat nyerhettek azok a csapatok, amelyek a legjobban teljesítettek. Az Alzheimer-világnap alkalmából megrendezett versenyre országosan jelentkeztek csapatok, nem csupán Szabolcs megyéből. A vetélkedő résztvevői összemérték kreativitásukat, helyzetfelismerési képességüket, gyakorlatiasságukat is, így minden téren megmutathatták, mennyire a vérükben van az ellátás.

Új dolgokat próbáltak ki

– Októberben az egyesület is bekapcsolódott a Halloween ünneplésébe. Sokaknak ez volt az egyik kedvenc programjuk, hiszen új dolgokat kipróbálni és új típusú élményeket tapasztalni különleges érzés. A gyerekek a szülőkkel és nagyszülőkkel együtt próbálhatták ki a tökfaragást, öltözhettek jelmezbe és mutathatták meg kreativitásukat a díszek készítése közben.

– Az év vége felé közeledve sem lassult a tempó az Élet Forrása Egyesületnél. Novemberben a Zay Anna Technikum és Kollégium jubileumi báljának megszervezésében segédkeztünk, hogy az ott befolyt összeggel négy diákot egyenként 50 ezer forinttal támogathassunk a karácsony közeledtével.

Az ünnep jegyében

– Decemberben a Mikulás látogatását nagy örömmel fogadták a kicsik, az egyesület pedig a legnépszerűbb gyerekprogramjaként könyvelhette el a rendezvényt. A „Karácsonyra hangolódva” elnevezésű program a várakozásról szólt, az advent idején megrendezett esemény fő momentuma a kerek házasságot ünneplők megajándékozása és megáldása volt. A megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének is köszönhetően csodás karácsonyi hangulat alakult ki a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az egyesület tagjai több adománygyűjtést is szerveztek: a Nyírteleki Kedvesház lakóinak cipősdoboz ajándékcsomagokat vittünk, az Állatbarát Alapítvány kiskedvenceinek pedig állateledelt adtunk át.

– Mindezekből is látszik, hogy ez az év sem telt unalmasan. Az egyesületnek köszönhetően sok-sok egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó vehetett részt színes és változatos programokon akár egyedül, akár munkatársaival, családjával vagy barátaival – tette hozzá Kiss Hedvig.

KM

Borítókép: Az Élet Forrása Egyesület csapata, középen Kiss Hedvig elnök | Fotó: egyesület